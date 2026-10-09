Die Zalando-Aktie lieferte in den letzten Wochen keine besonders gute Performance und dümpelte zwischen 21 und 25 € auf und ab. Am Freitagvormittag setzt sich das Papier des Online-Händlers mit einem Kursgewinn von über +4% jedoch an die Spitze im DAX. Was steckt hinter dem Kurssprung und könnte er der Vorbote einer künftig besseren Kursentwicklung sein? Automatisierung von Retouren Maßgeblich für den heutigen Kurssprung der Zalando-Aktie sind operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de