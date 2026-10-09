Der Stuttgarter Autobauer meldet für Januar bis September weltweit 178.532 Auslieferungen, 16 Prozent weniger als 2025. Während das Geschäft mit der Volksrepublik einbricht, legt der Klassiker 911 kräftig zu. Die Aktie bleibt nahezu unverändert, Aktionäre diskutieren vor allem über die Elektrostrategie.Nur noch 21.493 Fahrzeuge hat Porsche in China an Kunden übergeben. Von Januar bis September lieferte der Sportwagenbauer dort 33 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de