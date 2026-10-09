egapark Erfurt (ots) -In Thüringen locken jetzt zwei Wochen Herbstferien dazu, mit der Familie den egapark Erfurt im Herbst zu entdecken. Wunderschöne Herbstmomente versprechen die Dahlienblüte und die Kürbisausstellung.Das beliebte Herbstgemüse ist die farben- und formenreiche Grundlage für eine ganz zauberhafte Ausstellung. Seit mehreren Jahren ist die egapark-Kürbisausstellung ein Herbsthöhepunkt für Familien. Fotos machen, sich Geschichten zu den 10 Figuren ausdenken, die vielen Farben und Formen der Kürbisse bewundern - auf der Philippswiese, dem Hauptort der Ausstellung, vergeht die Zeit wie im Flug. Eine Meerjungfrau in ihrer Lieblingsmuschel, ein lustiger Clownfisch, ein gar nicht gefährlich aussehender Hai, der Trickfilmstar Spongebob, eine grazile Qualle, ein munteres Seepferdchen, flinke Delfine oder ein prächtiger Seestern - die Unterwasserwelt im egapark ist voller besonderer und immer sympathischer Bewohner.Auch sonst ist der egapark ein perfektes Ausflugsziel für Familien: Toben auf Thüringens größtem Spielplatz, viele Tiere und Pflanzen entdecken im Wüsten- und Urwaldhaus Danakil, auf Erkundungstour gehen im Deutschen Gartenbaumuseum und einfach mal die Seele baumeln lassen - im egapark kommen alle Familienmitglieder auf Ihre Kosten.Jetzt besonders günstig für FamilienDer egapark ist ein echter Familienpark. Die erste Ferienwoche in Thüringen vom 13.-18. Oktober 2026 ist im egapark Familienwoche. Besonderes Highlight - alle Familientageskarten sind in dieser Zeit 20 Prozent reduziert:- Familientageskarte: Zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren zahlen 31,20 Euro statt 39 Euro und sparen 7,80 Euro.- Minifamilienkarte: Ein Erwachsener und bis zu fünf Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren zahlen 19,20 Euro statt 24 Euro und sparen 4,80 Euro.- Kinder unter 4 Jahren erhalten freien Eintritt.Erfurt - das Familienziel in der Mitte DeutschlandsWer nicht in die Ferne reist, findet in Erfurt viele Möglichkeiten: Die mittelalterliche Stadt mit ihren vielen Erlebnisangeboten für Familien ist ein attraktives Reiseziel und optimal erreichbar. Erfurt ist Knotenpunkt verschiedener ICE-Strecken und auch mit der Regionalbahn oder dem Auto schnell aus ganz Mitteldeutschland zu erreichen. Ein egapark-Besuch darf dann nicht fehlen. Vom Erfurter Hauptbahnhof bringt die Straßenbahn Besucher in wenigen Minuten in das 36 Hektar große Garten- und Freizeitparadies. Wer mit dem PKW anreist, findet ausreichend Parkplätze.Pressekontakt:egapark ErfurtPressestelle der Stadtwerke ErfurtChristine KarpeMail: presse@egapark-erfurt.dewww.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/6368406