Bis zu 25 Millionen US-Dollar für Meta, SpaceX-Anleihen kurz vor einem Raumfahrt-Dekret: Trumps Depot war im August hochaktiv. Das Weiße Haus winkt ab. Sollten Anleger trotzdem genau hinschauen? Donald Trumps Depot kennt keine Sommerpause. Im August meldete der Präsident 517 Wertpapiergeschäfte mit einem Gesamtvolumen von rund 74,3 bis 273,3 Millionen US-Dollar, wie eine Auswertung seiner Finanzoffenlegung durch CNBC zeigt. Auf Käufe entfielen mindestens 44,2 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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