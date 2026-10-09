Die Zalando-Aktie legt kräftig zu. Nach zuletzt schwankenden Kursen sorgt eine neue KI-Offensive für Bewegung: Der Online-Modehändler automatisiert Retouren mit Robotern und entwickelt eine eigene Lifestyle-KI. Doch reicht das, um den DAX-Titel nachhaltig aus dem Seitwärtstrend zu befreien?Roboter sollen Kosten senken Ein wichtiger Auslöser für den Kurssprung ist der Start automatisierter Retourenprozesse an europäischen Logistikstandorten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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