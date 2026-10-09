Ein Dementi aus Washington zum Iran-Krieg drückt den Ölpreis, der Dax erholt sich nach dem tiefsten Stand seit Juli. Doch Brent kostet weiterhin mehr als 100 Dollar, und mit US-Inflationsdaten sowie dem Start der US-Berichtssaison stehen in der neuen Woche weitere Belastungsproben an. Anleger bleiben skeptisch.Deutschlands Leitindex klettert zurück über die Marke von 25.000 Punkten. Am Donnerstag war der Dax gleich zu Handelsbeginn unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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