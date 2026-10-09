Die neue Generation des Pulsar Max verfügt über ISO 15118-kompatible Hardware, die auf die sich kontinuierlich weiterentwickelnden europäischen AFIR-Ladeanforderungen ausgelegt ist, sowie über integrierte RFID- und Ethernet-Konnektivität

BARCELONA, Spanien, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wallbox (NYSE: WBX), ein weltweit führender Anbieter von Lade- und Energiemanagementlösungen für Elektrofahrzeuge (EV), gab heute die Markteinführung der neuen Generation des Pulsar Max in Europa bekannt - seiner kompakten Wechselstrom-Ladelösung für Privathaushalte und gemeinschaftlich genutzte Wohnbereiche.

Der neue Pulsar Max baut auf dem Erfolg der Pulsar-Plattform auf, von der weltweit bereits mehr als 600.000 Wallbox-Ladegeräte verkauft wurden, und bietet verbesserte Konnektivität, Zugangskontrolle sowie zukunftsfähige Hardware, die darauf ausgelegt ist, das Laden von Elektrofahrzeugen in einem breiteren Spektrum von Wohnanwendungen einfacher zu installieren, anzuschließen und zu verwalten.

Der neue Pulsar Max verfügt über ISO 15118-kompatible Hardware, einschließlich einer integrierten Hardware-Ebene für Powerline-Kommunikation (PLC), die die Grundlage für die künftige Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation sowie für intelligente Ladefunktionen bildet. Diese Architektur ist darauf ausgelegt, gegebenenfalls AFIR-relevante Anwendungsfälle zu unterstützen und Kunden sowie Installateuren zu helfen, sich auf die sich verändernden europäischen Anforderungen an Ladesysteme vorzubereiten.

Das neue Modell bietet zudem eine integrierte RFID-Authentifizierung und Ethernet-Konnektivität, die die bestehenden Optionen Bluetooth und WLAN ergänzen. Ethernet ermöglicht Installateuren die Vernetzung mehrerer Ladestationen über dasselbe lokale Netzwerk, während die RFID-Authentifizierung eine einfache Identifizierung und Verwaltung verschiedener Nutzer bietet. Zusammen machen diese Funktionen den Pulsar Max besonders geeignet für gemeinschaftlich genutzte Wohnbereiche wie Eigentumswohnanlagen und Mehrfamilienhäuser.

"Da sich die Elektromobilität zum Standard entwickelt, muss das Laden zu Hause mehr bieten als das reine Übertragen von Strom in ein Fahrzeug", erklärt Eduard Castañeda, Chief Product and Technology Officer bei Wallbox. "Mit dem neuen Pulsar Max kombinieren wir die Einfachheit und das kompakte Design, die die Pulsar-Serie auszeichnen, mit erweiterter Konnektivität, Nutzeridentifikation und einer Hardware, die für die nächste Generation des EV-Ladens entwickelt wurde."

Der Pulsar Max ist in drei Konfigurationen erhältlich: als Kabelversion mit 7,4 kW oder 22 kW Ladeleistung sowie als Steckdosenversion mit 22 kW. Alle Varianten lassen sich über die Wallbox-App steuern und unterstützen Bluetooth-, WLAN- sowie Ethernet-Konnektivität, was Installateuren und Fahrern maximale Flexibilität in unterschiedlichen Installationsumgebungen bietet.

Auch die neue Generation behält die intelligenten Energiemanagement-Funktionen von Wallbox bei, einschließlich der Möglichkeit, mit überschüssigem Solarstrom zu laden. Für den Pulsar Max gilt eine fünfjährige Produktgarantie gemäß den Verkaufsbedingungen, was den Anspruch von Wallbox auf Zuverlässigkeit und langlebige Ladelösungen für den Wohnbereich unterstreicht.

Der neue Pulsar Max wird voraussichtlich ab November 2026 auf den europäischen Märkten erhältlich sein, wobei die Markteinführung schrittweise in den einzelnen Regionen erfolgt.

Über Wallbox

Wallbox ist ein globales Technologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt Energie nutzt. Wallbox schafft innovative Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen und das Energiemanagement, die die Interaktion zwischen Verbrauchern und dem Netz neu definieren. Wallbox geht über das bloße Laden von Elektrofahrzeugen hinaus und gibt Nutzern die Kontrolle über ihren Verbrauch, damit sie Geld sparen und nachhaltiger leben können. Wallbox bietet ein umfassendes Portfolio an Lade- und Energiemanagementlösungen für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen Einsatz in mehr als 100 Ländern weltweit an. Wallbox wurde 2015 in Barcelona gegründet, wo sich auch der Hauptsitz des Unternehmens befindet, und verfügt derzeit über Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.wallbox.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Wallbox beabsichtigt, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der "Exchange Act") abgedeckt werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten zukünftigen Betriebsergebnisse und der Finanzlage von Wallbox, des Wachstums, der Rentabilität und der Kostenoptimierung, einschließlich der erwarteten Auswirkungen der erneuerten Kapitalstruktur von Wallbox, des Branchen- und Unternehmenswachstums sowie der Geschäftsstrategie und -pläne von Wallbox und der damit verbundenen Stärkung der Vertriebs- und Serviceorganisation von Wallbox. Die Wörter "erwarten", "glauben", "können", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "ausgehen von", "fokussieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "wahrscheinlich", "dürfen", "planen", "möglich", "potenziell", "vorhersagen", "projektieren", "sollten", "anstreben", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter oder Ausdrücke enthalten. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind, insbesondere Historie von Wallbox bezüglich Betriebsverlusten, Risiken im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan, einschließlich der Unfähigkeit von Wallbox, nach der Restrukturierung die prognostizierten betrieblichen Verbesserungen zu erreichen, die Akzeptanz und Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, einschließlich des Erfolgs alternativer Kraftstoffe, Änderungen bei Rabatten, Steuergutschriften und der Auswirkung staatlicher Anreize oder deren Reduzierung, politische und wirtschaftliche Unsicherheit sowie makroökonomische Faktoren wie Auswirkungen von Zöllen und Handelshemmnissen, geopolitischen Konflikten, Konsumausgaben, Inflation und Wechselkursen, die Genauigkeit der Prognosen und Hochrechnungen von Wallbox, einschließlich derer hinsichtlich seiner Marktchancen, Wettbewerb, Risiken im Zusammenhang mit Verlusten oder Störungen bei den Liefer- oder Fertigungspartnern von Wallbox, die Abhängigkeit von Wallbox von Dritten außerhalb seiner Kontrolle, Risiken im Zusammenhang mit der Technologie, dem geistigen Eigentum und der Infrastruktur von Wallbox, Durchführungsverordnungen und regulatorische Änderungen unter der US-Regierung und die daraus resultierende Unsicherheit sowie die anderen wichtigen Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht von Wallbox auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov und im Investor-Relations-Bereich der Website von Wallbox unter investors.wallbox.com zugänglich sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Jede zukunftsgerichtete Aussage, die Wallbox in dieser Pressemitteilung macht, gilt nur für das Datum dieser Aussage. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Wallbox jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder eine Aktualisierung oder Überarbeitung öffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kontakte

Pressekontakt Wallbox:

Albert Cabanes

Public Relations

Press@wallbox.com