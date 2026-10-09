Faltbare Smartphones sind praktisch, universell, aber auch vergleichsweise empfindlich. Welche Fehler du bei Display, Scharnier und Reinigung unbedingt vermeiden solltest. Außen ein eher kleines, normales Display - aufgeklappt Bildschirm-Dimensionen, die eines Tablets würdig sind: Falt- und Klapp-Smartphones - auch Foldables genannt - bieten das Beste aus zwei Welten, sind außerdem einfach zu transportieren und durch ihr Scharnier flexibel aufstellbar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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