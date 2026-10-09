Die kanadische Bank RBC hat ihr Kursziel für die Gea-Aktie von 74 auf 76 € angehoben und die Einstufung "Outperform" bestätigt. Die Studie stammt von Analyst Mark Fielding und wurde am Freitag veröffentlicht, kurz vor den anstehenden Quartalszahlen des Maschinenbauers. Damit stellt sich die Frage: Trägt das volle Auftragsbuch die optimistische Einschätzung? Das Auftragsbuch überzeugt Fielding argumentiert in seiner Sektorstudie, dass sich die Umsatzdynamik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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