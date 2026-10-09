Dubai hat die "Create AI Agents Championship" ins Leben gerufen, einen weltweiten Wettbewerb, bei dem Innovatoren dazu eingeladen sind, praktische und skalierbare Lösungen mit KI-Agenten zu entwickeln, die reale Herausforderungen bewältigen. Das Gesamtpreisgeld beläuft sich auf über 2,5 Millionen AED.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261008559316/de/

Dubai has launched the Create AI Agents Championship as part of its efforts to accelerate the adoption and development of Agentic AI (Photo: AETOSWire)

Die Einführung des Wettbewerbs wurde von Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai, stellvertretender Ministerpräsident und Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Vorsitzender des Exekutivrats von Dubai, bekannt gegeben, der Innovatoren aus aller Welt zur Teilnahme ermutigte.

Unter der Leitung der Dubai Chamber of Digital Economy zielt der Wettbewerb darauf ab, die Einführung von "Agentic AI" zu beschleunigen und die Entwicklung innovativer KI-Agenten-Lösungen mit großem Potenzial für praktische Anwendung, Skalierbarkeit und kommerzielles Wachstum zu fördern. Zudem soll die Entwicklung von Lösungen angeregt werden, die messbaren Nutzen für Einzelpersonen, Unternehmen und die Gesellschaft schaffen.

Der Wettbewerb steht Innovatoren mit technischem und nicht-technischem Hintergrund offen; es gibt keine Mindestaltersgrenze. Einzelpersonen und Teams können sich mit einer innovativen Idee, einem Prototyp oder einem "Minimum Viable Product" (MVP) in der Frühphase bewerben, während bestehende Unternehmen eine neue KI-Agenten-Lösung oder -Funktionalität einreichen können.

Die Teilnehmer treten in vier Kategorien gegeneinander an: Best Societal AI Agent, Best Personal AI Agent, Best Business AI Agent und Best Youth AI Agent. Der Gewinner jeder Kategorie erhält 550.000 AED, wobei einer der vier Gewinner zusätzlich den Titel "AI Agent of the Year" sowie 1 Million AED erhält.

Die Teilnehmer werden dazu ermutigt, vorrangige Herausforderungen zu identifizieren, KI-Agenten zu deren Bewältigung zu entwickeln, deren Wirkung zu testen und deren Potenzial zur Weiterentwicklung zu tragfähigen und skalierbaren Produkten, Dienstleistungen und kommerziellen Vorhaben zu erkunden.

Der Wettbewerb bietet den Teilnehmern zudem Zugang zu Fortbildungen, praktischen Workshops, Lerninhalten zum Selbststudium, Fachveranstaltungen und Mentoring, um die Entwicklung und Weiterentwicklung ihrer Lösungen zu unterstützen.

Die Anmeldung begann am 7. Oktober und endet im Dezember 2026.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dubaichamberdigital.com/en/create-ai-agents

Über die Dubai Chamber of Digital Economy

Die Dubai Chamber of Digital Economy setzt sich dafür ein, Dubai als weltweit führenden Standort für die digitale Wirtschaft zu positionieren. Zu ihren Aufgaben gehört es, Unternehmen, Fachkräfte und Investoren anzuziehen und gleichzeitig ein günstiges Umfeld für das Wachstum digitaler Unternehmen zu schaffen.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261008559316/de/

Contacts:

Mohamad Mouzehem

mohamad.mouzehem@dubaichamber.com