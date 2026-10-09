Für einen X-User ist eine Kaffeemaschine zu einem Problem geworden. Das smarte Gerät verbrauchte innerhalb weniger Tage mehr als einen Terabyte an Daten im Netzwerk. Wie sich dieser enorme Verbrauch erklären lässt. Wer an hohen Netzwerk-Traffic denkt, wird wahrscheinlich an Streaming-Dienste, große Downloads und lange Online-Gaming-Sessions denken. Doch was, wenn plötzlich die Kaffeemaschine zum datenhungrigsten Gerät im ganzen Netzwerk wird? Diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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