XRP News: Drei XRPL-Upgrades in 17 Stunden und was das für den Kurs bedeutet

Anzeige / Werbung

Drei Protokoll-Upgrades gehen innerhalb von 17 Stunden auf dem XRP Ledger live, und der Markt hat den Impuls noch nicht eingepreist. Die PermissionDelegationV1_1-Änderung wurde am 8. Oktober aktiviert, gefolgt von einem Sicherheitsfix und BatchV1_1 am 9. Oktober. Gleichzeitig verschob Ripple 200 Millionen XRP über interne Wallets. Der Kurs fiel trotzdem auf rund 1,35 Dollar. Evernorths geplanter Nasdaq-Start unter dem Ticker XRPN wurde auf den 12. Oktober verschoben und entfernte damit einen wichtigen Katalysator aus der Woche. Die XRP News zeigen einen Markt zwischen technischem Fortschritt und kurzfristigem Verkaufsdruck. Wo liegt das eigentliche Potenzial, wenn XRP bei 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nur noch langsam steigen kann?

XRP News Oktober 2026: Protokoll-Upgrades, Evernorth-Verzögerung und Kursdruck

Das XRP Ledger aktivierte am 8. Oktober die PermissionDelegationV1_1-Änderung, die Unternehmenskonten erlaubt, bis zu zehn Rollen an Drittanbieter-Apps zu delegieren, ohne den Hauptschlüssel preiszugeben. Am 9. Oktober folgte BatchV1_1, das atomare Transaktionen über mehrere Konten in einem einzigen Ledger-Abschluss ermöglicht. Laut U.Today verschob Ripple 200 Millionen XRP, um die Netzwerkinfrastruktur für die Upgrades vorzubereiten. Die Batch-Funktion war ursprünglich für September geplant, doch die Validatorunterstützung fiel zwischenzeitlich unter die nötige Schwelle.

Trotz dieser positiven Entwicklungen fiel der Kurs auf rund 1,35 Dollar. Laut Investing.com brach die Unterstützung bei 1,45 Dollar, dann bei 1,40 Dollar und bei 1,37 Dollar innerhalb weniger Stunden. Die nächste Referenzmarke liegt bei 1,34 Dollar. Evernorths Nasdaq-Start unter dem Ticker XRPN wurde auf den 12. Oktober verschoben. Das Unternehmen hält 473 Millionen XRP, den größten rechtlich gehaltenen XRP-Pool eines börsennotierten Unternehmens. Der Börsenstart hätte frische institutionelle Nachfrage bringen können, und die Verzögerung entfernte den stärksten Katalysator der Woche.

In den ersten Oktobertagen fielen die XRP-Reserven auf Binance und Upbit um 104,7 Millionen Token. Große Wallets dominierten die Abflüsse, was auf Akkumulation außerhalb der Börsen hindeutet. XRP handelt bei einer Marktkapitalisierung von 85 Milliarden Dollar, und das Handelsvolumen lag bei 2,45 Milliarden Dollar in 24 Stunden. Die Infrastruktur verbessert sich, doch der Kurs braucht bei dieser Größe enormes frisches Kapital für deutliche Bewegungen. Die größeren Chancen liegen dort, wo funktionierende Projekte noch am Anfang ihrer Bewertung stehen.

Pepeto: Der Presale, den XRP-Beobachter nicht übersehen sollten

Genau dieses Muster macht Pepeto so relevant für jeden, der die aktuelle Lage rund um XRP verfolgt und dabei die begrenzten Kurschancen eines 85-Milliarden-Dollar-Coins erkennt. Was bei XRP fehlt, liefert ein Presale, der bereits eine funktionierende Börse und Sicherheitswerkzeuge betreibt.

Der Pepeto-Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Die aktuelle Phase füllt sich schnell, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Jeden Tag starten neue Token auf Dutzenden von Chains. Die meisten sind seriös, doch einige wurden gebaut, um zu stehlen, mit gefälschten Verträgen und versteckten Mint-Funktionen.

Pepeto hat einen Risikoscanner entwickelt, der 42 Prüfungen auf jeden Vertrag anwendet. Der Scanner testet den Token auf einer geforkten Chain und zeigt einen Score von 0 bis 100 an. Wenn der Wert kritisch ausfällt, wird der Trade blockiert, bevor Geld das Wallet verlässt. Dieses Werkzeug steht bei jedem Scan kostenlos zur Verfügung.

PepetoSwap ist aktiv und hat ein tägliches Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet. Die Swap-Gebühren liegen bei 0,00 Prozent. Der Mitgründer stand hinter dem ursprünglichen Pepe Coin, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team. SolidProof hat den gesamten Code in einem vollständigen Audit geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete. Bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar ist der Einstieg jetzt noch offen, doch der Preis steigt mit jeder Phase, und wer wartet, zahlt mehr. Pepeto bietet den klarsten Presale-Einstieg am aktuellen Markt.

Fazit

Die XRP News dieser Woche bringen technische Fortschritte, doch bei 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung fehlt XRP der Hebel für schnelle Kurssprünge. Pepeto steht dort, wo die meisten Presales scheitern, und liefert trotzdem: aktive Börse, null Gebühren, Risikoscanner und SolidProof-Audit. 10,38 Millionen Dollar an Kapitalzuflüssen sprechen eine klare Sprache, und der Preis klettert mit jeder neuen Phase. Wer nach dem Listing kauft, zahlt den Preis, den der Markt festlegt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Preis, solange er noch gilt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Entwicklungen für XRP im Oktober 2026?

Das XRP Ledger aktivierte drei Protokoll-Änderungen am 8. und 9. Oktober. Evernorths Nasdaq-Debüt unter XRPN wurde auf den 12. Oktober verschoben. Der XRP-Kurs fiel trotz der Upgrades auf rund 1,35 Dollar.

Lohnt sich der Pepeto-Presale neben der XRP-Beobachtung?

Pepeto bietet eine aktive Börse mit null Gebühren, einen Risikoscanner und einen Presale-Preis, der mit jeder Phase steigt. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, bevor die aktuelle Phase endet.