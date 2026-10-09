In der erdnahen Umlaufbahn zerfallen alte Raumflugkörper zunehmend unerwartet in Trümmerwolken und gefährden dadurch funktionierende Satelliten. Diese Serie unkontrollierter Zwischenfälle wirft akute Fragen zur Sicherheit der Orbitalinfrastruktur auf. Der ausgemusterte sowjetische Wettersatellit Meteor 2-7 ist am 5. Oktober 2026 in der Erdumlaufbahn in Dutzende Einzelteile zerbrochen. Das US-Unternehmen LeoLabs, das auf die Erfassung der Weltraumlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n