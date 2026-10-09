Krypto News: Bitcoin unter 82.000 Dollar, ETH verliert 3,8 Prozent, doch Samsung und Standard Chartered bauen weiter

Anzeige / Werbung

Der globale Kryptomarkt hat an einem Tag 2,5 Prozent verloren und steht bei 2,86 Billionen Dollar. Bitcoin fiel unter 82.000 Dollar, Ethereum rutschte auf 2.481 Dollar ab. Der Fear and Greed Index sank von 64 auf 59. Steigende Ölpreise und die US-Iran-Spannungen drücken auf alle Risiko-Assets. US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren an einem einzigen Tag 484,9 Millionen Dollar.

Gleichzeitig bauen Samsung, Standard Chartered und die ESMA ihre Krypto-Infrastruktur weiter aus. Die Krypto News dieser Woche offenbaren einen Markt im Widerspruch zwischen Abverkauf und institutionellem Aufbau. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Meldungen ein und zeigt, welche Projekte in dieser Phase bereits funktionieren.

Krypto News Oktober 2026: Warum fällt der Markt, während Institutionen weiter aufbauen?

Bitcoin fiel am 8. Oktober von 83.275 auf 81.741 Dollar laut KuCoin. Ethereum verlor im selben Zeitraum 3,87 Prozent und landete bei 2.474 Dollar. Das Handelsvolumen stieg auf 132,6 Milliarden Dollar, ein Zeichen dafür, dass Verkäufer aktiv Positionen abbauen. Die festgefahrenen Gespräche zwischen Washington und Teheran über die Straße von Hormus trieben die Ölpreise nach oben und Technologieaktien an zwei Tagen in Folge nach unten. Die globale Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen sank auf 2,86 Billionen Dollar, und der Fear and Greed Index fiel auf 59.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Mittwoch einen Abfluss von 484,9 Millionen Dollar laut CoinGabbar, den größten Tagesabfluss seit Juni und den ersten Wert, der den Oktober in den negativen Bereich dreht. Ether-ETFs verloren am selben Tag 160,9 Millionen Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 5,3 Prozent, dem höchsten Stand seit 24 Jahren. Der S&P 500 verlor am Mittwoch nur 0,2 Prozent, Coinbase-Aktien dagegen 3,9 Prozent und Strategy 6,8 Prozent. Krypto steckte dabei den härteren Schlag ein als der breite Markt.

Hinter dem Abverkauf bauen Institutionen weiter. Samsung bringt Ende Oktober USDC-Transfers auf Solana in die Samsung Wallet für 82 Millionen US-Galaxy-Geräte. Standard Chartered eröffnet Krypto-Verwahrung in Singapur für institutionelle und akkreditierte Kunden, und die ESMA verlangt von EU-Firmen den Abbau nicht MiCA-konformer Stablecoins innerhalb von drei Monaten. Wenn Großbanken und Regulierer gleichzeitig ihre Systeme für digitale Assets öffnen, fließt das Kapital nicht nur in Bitcoin und Ethereum, sondern auch in frühere Projekte mit funktionierenden Produkten.

Was macht Pepeto im aktuellen Marktumfeld so bemerkenswert?

Samsung und Standard Chartered bauen die Schienen, doch ein Presale hat die Züge bereits auf die Gleise gesetzt. Während Institutionen ihre Infrastruktur erst hochfahren, verarbeitet Pepeto schon heute echtes Volumen mit fertigen Produkten.

Die Bridge zwischen den Chains läuft bereits und verarbeitet echte Transaktionen. Sie sendet Token über Solana, Ethereum, BNB Chain, Arbitrum und Base in weniger als 60 Sekunden und ohne Bridging-Gebühr. Bei anderen Bridges kostet derselbe Vorgang zwischen 15 und 50 Dollar und dauert deutlich länger. Falls ein Transfer fehlschlägt, wird die Sperre automatisch zurückgesetzt, sodass keine Mittel blockiert bleiben und niemand ein Support-Ticket einreichen muss.

PepetoSwap läuft parallel dazu und verlangt null Gebühren pro Swap. Die Börse hat täglich ein Volumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet, ohne etwas davon einzubehalten. Das Geld, das Händler bei herkömmlichen Börsen als Gebühren verlieren, bleibt auf PepetoSwap in ihrer eigenen Tasche. Vor dem Start des Presales hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und jeden Smart Contract verifiziert, sodass Käufer eine unabhängig bestätigte Sicherheitsebene vorfinden. Einer der Entwickler arbeitete zuvor bei Binance, und der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Tokens hat dieses Projekt mitaufgebaut.

Der Pepeto-Presale steht bei 0,000000188 Dollar und hat bisher 10,38 Millionen Dollar von Käufern eingesammelt. Analysten sehen aus diesem Startpreis heraus ein Potenzial von 100x. Das bevorstehende Listing ist der Moment, in dem diese Werkzeuge zu einem handelbaren Coin werden. Der Token-Scanner ist ebenfalls live und gibt Nutzern einen direkten Überblick über alle laufenden Transaktionen auf der Plattform. Kein Versprechen auf einer Roadmap, sondern fertige Produkte, die heute schon laufen und echtes Volumen verarbeiten.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche klingen nach Rückzug, doch genau in Phasen wie dieser haben vergleichbare Presales mit funktionierenden Produkten die höchsten Renditen erzielt. Der Einstiegspreis steigt mit jeder neuen Phase, was Käufern von heute einen rechnerischen Vorsprung gegenüber allen verschafft, die nach dem Listing einsteigen. Wer wartet, zahlt mehr. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Tools live, und der Presale läuft jetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten Krypto News diese Woche?

Der Markt fiel am 9. Oktober um 2,5 Prozent, Bitcoin-ETFs verloren 484,9 Millionen Dollar. Samsung bringt USDC in die Samsung Wallet, Standard Chartered startet Krypto-Verwahrung in Singapur.

Welches Renditepotenzial bietet der Pepeto-Presale aktuell?

Analysten sehen ein Potenzial von 100x vom aktuellen Presale-Preis, gestützt auf laufende Tools wie die Bridge und PepetoSwap. Der Preis steigt mit jeder Phase. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.