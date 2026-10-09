Das Unternehmen ist auf dem Weg zur operativen Gewinnschwelle, da produktionsbezogene Automobilprojekte, industrielle KI-Implementierungen und die Robotikentwicklung auf einer einzigen Plattform für Grundmodelle ausgebaut werden.

Helm.ai, das auf Fundament-Modellen basierende Softwareunternehmen für physikalische KI, gab heute bekannt, dass es innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten kommerzielle Verträge im Wert von 70 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, die sich auf globale Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer und Unternehmen der industriellen Automatisierung erstrecken. Das Unternehmen ist auf dem Weg zur Erreichung der Gewinnschwelle, da es serienreife Automobilprogramme bis zum Produktionsstart vorantreibt. Diese Kombination aus kommerziellem Umfang und Kapitaleffizienz unterscheidet Helm.ai von anderen Anbietern von High-End-Software für autonome Fahrsysteme.

Die wirtschaftliche Dynamik in Zahlen:

Innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten wurden gewerbliche Verträge im Wert von 70 Millionen US-Dollar unterzeichnet

unterzeichnet Geschäftspartner aus den Bereichen Wahrnehmung, Full-Stack-autonomes Fahren, automatisierte Datenkennzeichnung und generative Simulation

aus den Bereichen Wahrnehmung, Full-Stack-autonomes Fahren, automatisierte Datenkennzeichnung und generative Simulation Serienreife Fahrzeugprogramme , die bereits vor Produktionsbeginn eng in die Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation integriert sind

, die bereits vor Produktionsbeginn eng in die Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation integriert sind Einsatz in der Serienproduktion abseits der Straße , einschließlich Wahrnehmungsfunktionen für schwere Industrieanlagen im Tagebau

, einschließlich Wahrnehmungsfunktionen für schwere Industrieanlagen im Tagebau Auf dem Weg zur kostendeckenden Betriebsführung hochgradige Autonomie, die auf der Geschäftsgrundlage eines Softwareunternehmens und nicht auf der eines Flottenbetreibers basiert

Die vorherrschenden Ansätze in der Branche für autonomes Fahren sind mit strukturellen Kosten verbunden, die sich mit zunehmender Größe noch verstärken: flottenintensive Datenerfassung, monolithische End-to-End-Modelle mit enorm steigendem Rechenbedarf sowie hochpreisige Chips für den Fahrzeugbereich. Die Grundmodelle von Helm.ai werden mit der firmeneigenen, unüberwachten Deep Teaching-Methodik trainiert, um die Struktur der physikalischen Welt selbst zu erfassen. Dadurch wird das Problem des Verstehens einer Umgebung vom Problem des Handelns in dieser Umgebung getrennt. Das Ergebnis ist ein System, das aus einem Bruchteil der Daten lernt, auf Umgebungen verallgemeinert, denen es noch nie begegnet ist, und innerhalb der Rechenbeschränkungen realer physischer Systeme eingesetzt werden kann von Fahrzeugen über Robotik bis hin zu Industrieanlagen. Dieser Wandel ist der Grund, warum Helm.ai seine Technologie als grundlegende Infrastruktur für physische KI im weiteren Sinne positioniert und die Autonomie von einem Kapitalproblem in eine Entscheidung über Softwarelizenzen verwandelt.

Eine Plattform, viele Anwendungsmöglichkeiten. Die Grundmodelle von Helm.ai lernen die Struktur der physischen Welt und nicht die Besonderheiten einer bestimmten Maschine; daher lässt sich dieselbe Kernintelligenz auf verschiedene Anwendungsbereiche übertragen: Personenkraftwagen, Industriemaschinen und Robotikplattformen. Die Software des Unternehmens deckt bereits Entwicklungsprogramme für den Automobilbereich von L2+ bis L4, serienreife Wahrnehmungssysteme in der Schwerindustrie sowie die expandierende Robotikentwicklung ab alles auf der Grundlage einer einzigen Modellreihe, einer einzigen Trainingsinfrastruktur und eines einzigen Trainings- und Validierungs-Stacks. Jeder Einsatz stärkt die Plattform, die den nächsten Einsatz ermöglicht.

"Kapitaleffizienz ist kein Einschränkungsfaktor, den wir steuern, sondern vielmehr eine Eigenschaft der Technologie. Wir befinden uns auf einem grundlegend anderen Entwicklungspfad hinsichtlich des Verhältnisses von Genauigkeit zu Kosten es handelt sich nicht um dieselbe Leistungsfähigkeit, die kostengünstiger umgesetzt wird, sondern um eine völlig andere Kurve", erklärte Vladislav Voroninski, CEO und Gründer von Helm.ai. "Wir haben Grundmodelle entwickelt, die die Struktur der physischen Welt mit deutlich weniger Daten und Rechenaufwand erlernen, und die kommerziellen Ergebnisse sprechen nun für sich: serienreife Automobilprogramme, zahlende Kunden in den Bereichen autonomes Fahren und industrielle KI sowie ein Unternehmen, das in einer Branche, die dafür bekannt ist, Milliarden zu verbrennen, auf dem Weg zur Gewinnschwelle ist. Autonomes Fahren ist unser erster Markt in großem Maßstab. Dieselbe Intelligenz wird bereits in der Robotik zum Einsatz kommen und mit ihr die Wirtschaftlichkeit, die sich im Automobilbereich durchgesetzt hat."

Das Unternehmen geht davon aus, im Laufe dieses Jahres weitere Ankündigungen zu veröffentlichen.

Über Helm.ai

Helm.ai ist ein Unternehmen, das sich auf Foundation-Modelle und Echtzeit-Bereitstellungssoftware für physische KI spezialisiert hat. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, entwickelt Full-Stack-KI-Software für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), autonomes Fahren und Robotik darunter Echtzeit-Wahrnehmungs- und Planungsmodelle, automatisierte Datenkennzeichnung sowie generative Simulation -, die auf der firmeneigenen Deep Teaching-Methodik basiert. Helm.ai arbeitet mit globalen Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern, Unternehmen aus der industriellen Automatisierung sowie Robotikunternehmen zusammen, um serienreife KI-Software für deren Fahrzeuge, Maschinen und Roboter bereitzustellen. Erfahren Sie mehr unter helm.ai.

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