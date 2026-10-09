Ethereum Prognose Oktober 2026: Glamsterdam verdreifacht die Blockkapazität, doch der Kurs fällt unter 2.500 Dollar

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ETH fiel am 7. Oktober unter 2.500 Dollar und erreichte ein Tagestief bei 2.408 Dollar, obwohl das Glamsterdam-Upgrade drei Tage zuvor die Blockkapazität auf dem Testnetz verdreifacht hatte. Sechs Handelstage in Folge zeigten Nettoabflüsse aus den Spot-ETH-ETFs in den USA, ohne dass sich ein Wendepunkt abzeichnete. Rund 252 Millionen Dollar an Futures-Positionen wurden am selben Tag liquidiert. Die Ethereum Prognose steht damit an einem Wendepunkt, den Technik allein nicht auflösen kann. Der Kurs ignoriert den Fortschritt unter der Oberfläche, und genau diese Lücke wirft Fragen auf, die dieser Artikel anhand frischer Daten beantwortet.

Was treibt die Ethereum Prognose in dieser Woche?

Das Glamsterdam-Upgrade ging am 6. Oktober auf dem Sepolia-Testnetz live und markiert den größten Protokollwechsel seit dem Merge von 2022. Laut KuCoin stieg die Blockkapazität auf fast 200 Millionen Gas pro Block, mehr als das Dreifache des bisherigen Werts. ePBS trennt Block-Proposer und Builder im Konsensprotokoll und verringert die Vertrauensannahmen. Block-Level Access Lists ermöglichen erstmals Parallelverarbeitung auf der Hauptkette, was die Skalierung langfristig verbessern soll. Die Ethereum Foundation hatte den Testtermin am 28. September bestätigt.

ETH handelte am 9. Oktober bei rund 2.480 Dollar laut Coinbase, nach einem Rückgang von 2.575 Dollar am Vortag. Fortune hatte den Kurs am 8. Oktober bei 2.549 Dollar gemeldet, bevor der breite Abverkauf im gesamten Kryptomarkt einsetzte. CoinGlass verzeichnete Liquidierungen von rund 252 Millionen Dollar in ETH-Futures innerhalb eines Tages am 7. Oktober, als die Verkaufswelle ihren Höhepunkt erreichte. Die Spot-ETH-ETFs verloren sechs Handelstage in Folge Kapital, was den Verkaufsdruck auf den Kurs verstärkte und das institutionelle Vertrauen kurzfristig belastete. Die elf zugelassenen Fonds hielten zuletzt Vermögenswerte im Wert von rund 17,7 Milliarden Dollar.

ETH steht rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Das Mainnet-Upgrade wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, wobei der Hoodi-Test voraussichtlich Ende Oktober folgt. Analysten sehen Unterstützung bei 2.400 Dollar und Widerstand bei 2.600 Dollar. Wenn ein Upgrade die Kapazität verdreifacht und der Kurs trotzdem fällt, sucht Kapital nach Einstiegen jenseits der 300-Milliarden-Dollar-Bewertungen.

Was bietet Pepeto dort, wo der ETH-Markt an seine Grenzen stößt?

ETH bei 2.480 Dollar und 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht enorme Zuflüsse für eine Verdopplung. Frühphasen-Projekte mit funktionierenden Produkten setzen genau dort an, wo die großen Coins nicht mehr liefern können.

Die großen Namen laufen, doch die Gewinne dieses Anstiegs gehören bereits denen, die frühzeitig eingestiegen sind. Pepeto bewegt sich in einer eigenen Kategorie abseits der etablierten Token. Das Projekt hat eine voll funktionsfähige Börse gestartet, noch bevor der Token an einer externen Plattform gelistet wurde. PepetoSwap erhebt keine Handelsgebühren, was es von praktisch allen anderen dezentralen Plattformen unterscheidet. Wer auf Uniswap für 1.000 Dollar tauscht, zahlt rund drei Dollar Gebühr, auf PepetoSwap fällt dieser Posten komplett weg.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen fünf Blockchains in unter 60 Sekunden, ohne Gebühr und ohne gewrappte Kopien der Original-Token. Ein Risiko-Scoring-Tool prüft jeden Smart Contract mit 42 Einzelchecks und blockiert den Handel automatisch, wenn ein Vertrag die Prüfung nicht besteht. Das sind funktionierende Produkte, die Anleger heute testen können, nicht Versprechen auf einer Roadmap.

Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, was den Einstieg von der ersten Stunde an absichert. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin entwickelt, der eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam.

CryptoSlate, CryptoDaily und Binance haben das Projekt bereits in Berichten behandelt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar an Einlagen im Presale zeigen, dass die Anleger eigene Prüfungen durchgeführt haben. Jede neue Phase hebt den Einstiegspreis an, und das Potenzial für frühe Käufer wächst mit jeder Runde, die sich schließt.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt steigende technische Leistung bei fallendem Kurs, ein Signal, das erfahrene Anleger kennen. Eine Verdopplung von ETH bei über 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht Monate. Pepeto beginnt bei Bruchteilen eines Cents mit einer funktionierenden Börse und einem Team, das bereits einen Coin auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat. Die Kombination aus gleicher Tokenstruktur, mehr Werkzeugen und demselben Mitgründer eröffnet ein Potenzial, das bei den großen Coins in diesem Zyklus nicht mehr besteht. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website ist offen, solange die aktuelle Phase läuft.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt der aktuelle ETH-Ausblick für Oktober 2026?

ETH handelt bei rund 2.480 Dollar mit Unterstützung bei 2.400 und Widerstand bei 2.600 Dollar. Das Glamsterdam-Mainnet wird für Q4 2026 erwartet.

Warum ziehen Anleger den Pepeto-Presale in Betracht?

Pepeto bietet eine funktionsfähige Börse ohne Handelsgebühren, ein SolidProof-Audit und mehr als 10,38 Millionen Dollar Einlagen. Der Einstieg bei 0,000000188 Dollar ist auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.