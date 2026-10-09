Münster (ots) -Der Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro wurde zur Eurojackpot-Ziehung am Freitag (9. Oktober) erneut nicht geknackt und geht damit in die dritte Runde. Die nächste Chance auf den Höchstgewinn bietet sich am kommenden Dienstag (13. Oktober). Darüber hinaus warten in Gewinnklasse 2 rund 20 Millionen Euro. Für glückliche Millionäre sorgte die Freitagsziehung dennoch: Im zweiten Rang gab es Treffer in Hessen und Finnland.Die Hoffnung auf den ganz großen Millionen-Gewinn geht weiter: Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag (9. Oktober) wurden die Gewinnzahlen 18, 38, 41, 43 und 46 sowie die Eurozahlen 7 und 10 ermittelt. Unter den abgegebenen Tipps in den 19 teilnehmenden europäischen Ländern gab es allerdings keinen Volltreffer. Damit bleibt die Maximalsumme von 120 Millionen Euro weiterhin im Jackpot.Millionäre und weitere HochgewinnerAuch wenn der Eurojackpot nach nunmehr 13 Ziehungen in Folge nicht geknackt wurde, gehen aus der Ziehung von Freitag Millionäre hervor. Zwei Spielteilnehmer konnten die richtigen Zahlen in der zweiten Gewinnklasse (fünf Gewinnzahlen plus eine Eurozahl) vorweisen. Die Gewinner stammen aus Hessen sowie Finnland und erhalten jeweils 11.558.578,60 Euro.Über einen Treffer im dritten Rang dürfen sich zwölf Tipper aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen (2x), Dänemark (3x), Finnland, Griechenland, Norwegen, Schweden und den Niederlanden (2x) freuen. Ihre fünf richtig getippten Gewinnzahlen sind 180.126,60 Euro wert.Überlauf in den zweiten RangDie Maximalsumme von 120 Millionen Euro wirkt sich auch positiv auf die zweite Gewinnklasse aus: Da der Jackpot gedeckelt ist, bildet sich durch den Überlauf im zweiten Rang ebenfalls eine hohe Gewinnsumme. Rund 20 Millionen Euro können mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer passenden Eurozahl gewonnen werden. Die Chance auf einen Treffer liegt hier bei 1: 7 Millionen.Nächste Ziehung am DienstagSpielteilnehmer haben am kommenden Dienstag erneut die Chance, den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro oder die Gewinnklasse 2 mit rund 20 Millionen Euro zu knacken. Weitere Informationen zur Lotterie Eurojackpot gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6368462