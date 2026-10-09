Bitcoin News: BTC verliert 83.000 Dollar, warum ETF-Anleger gerade so schnell verkaufen

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Bitcoin fiel am 9. Oktober unter die Marke von 83.000 Dollar und handelt bei 82.575 Dollar laut CoinGecko. Die Bitcoin News dieser Woche drehen sich nicht um einen Kursanstieg, sondern um den schnellsten ETF-Abverkauf seit Monaten. Die US-Anleiherenditen kletterten auf 5,31 Prozent und drücken Risikoanlagen nach unten. Spot-ETFs verzeichneten im Jahr 2026 einen Nettoabfluss von über 100.000 BTC, den größten jährlichen Rückgang seit dem Start der Produkte. Der Fear and Greed Index fiel auf 59. Wer bei 82.000 Dollar eine Verdopplung sucht, braucht 82.000 Dollar frisches Kapital pro Coin. Dieser Artikel untersucht, was die Daten für Oktober bedeuten und welche Projekte in der Frühphase trotzdem Kapital einsammeln.

Bitcoin News Oktober: Warum BTC die 83.000-Dollar-Marke verliert

BTC eröffnete die Woche über 87.000 Dollar und fiel innerhalb weniger Tage unter 83.000 Dollar, wie der tägliche Marktbericht von KuCoin am 9. Oktober dokumentierte. Am selben Tag notierte Bitcoin bei 82.575 Dollar mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 18,14 Milliarden Dollar. US-Anleiherenditen näherten sich mit 5,31 Prozent dem höchsten Stand seit 2002. Die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran drücken die Risikobereitschaft spürbar nach unten. ETF-Anleger zogen Kapital so schnell ab wie seit Monaten nicht.

Im Jahr 2026 flossen netto über 100.000 BTC aus den Spot-ETFs ab, wie CoinDesk unter Berufung auf CryptoQuant-Daten meldete. Das ist der stärkste Rückgang seit der Einführung der ETF-Produkte im Januar 2024. Der Durchschnittskaufpreis der ETF-Bestände liegt bei rund 73.000 Dollar. Viele Positionen sind beim aktuellen Kurs im Gewinn, was den Anreiz zum Verkauf verstärkt und die Abflüsse beschleunigt.

MARA überwies 81,1 Millionen Dollar in Bitcoin an Galaxy Digital als Teil einer strategischen Neuausrichtung Richtung künstliche Intelligenz. Die US-Regierung bewegte eine Milliarde Dollar in Bitcoin aus einer Wallet, die mit dem Bitfinex-Hack in Verbindung steht.

Wenn BTC die 83.000 Dollar nicht zurückerobert, droht ein Rückgang Richtung 80.000 Dollar. Wer nach Rendite jenseits einer Erholung auf alte Stände sucht, findet sie dort, wo der Markt den Preis noch nicht entdeckt hat.

Pepeto: Ein Presale mit laufenden Produkten inmitten der Bitcoin-Unsicherheit

Die Schlagzeilen berichten von Kursverlusten, doch genau in solchen Phasen entstehen die Einstiege, die später den Unterschied machen. Pepeto hat im Vorverkauf über 10,38 Millionen Dollar eingenommen, ohne eine einzige Börsenlistung.

Die Kryptomärkte können einen Gewinn in Minuten in einen Verlust verwandeln, wenn die richtigen Werkzeuge fehlen. Wenn die Infrastruktur nicht bereit ist, erfährt der Käufer die Nachricht als Letzter. Die Börse von Pepeto läuft bereits und erhebt null Gebühren pro Handel. Uniswap nimmt 0,30 Prozent pro Swap, PancakeSwap 0,25 Prozent. Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar spart ein Händler auf PepetoSwap 3.000 Dollar. Das gesparte Geld fließt direkt zurück in die nächste Position.

Die Cross-Chain-Brücke sendet Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden. Andere Brücken kosten 15 bis 50 Dollar pro Transfer, Pepeto verlangt nichts. Ein fehlgeschlagener Transfer wird automatisch zurückgesetzt.

Vor dem Start des Vorverkaufs hat SolidProof jeden einzelnen Vertrag im Code auditiert und freigegeben, sodass Käufer auf eine externe Prüfung der gesamten technischen Grundlage vertrauen können. Der Mitgründer brachte den ersten Pepe Coin von null auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung mit derselben Token-Zahl von 420 Billionen. Aber dieser Lauf hatte keine Produkte, nur Hype.

Heute wurden Börse und Brücke mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet. Ein Binance-Experte aus der Anfangszeit baut den Code, und eine Binance-Listung rückt jede Woche näher. Der aktuelle Vorverkaufspreis und das Audit sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen einen Markt, in dem eine Verdopplung bei BTC weitere 82.000 Dollar frisches Kapital pro Coin verlangt. Als der Mitgründer von Pepeto den ersten Pepe Coin auf 11 Milliarden Dollar brachte, erzielten die frühesten Käufer Renditen, die bei einem Coin dieser Größe rechnerisch unmöglich sind. Pepeto steht jetzt am selben Ausgangspunkt, nur diesmal mit drei getesteten Produkten und über 10,38 Millionen Dollar Vorverkaufskapital. Jede gefüllte Phase hebt den Preis der nächsten Stufe an. Der Einstieg ist auf der offiziellen Pepeto-Website offen, bevor die Listung das aktuelle Zeitfenster beendet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um BTC im Oktober 2026?

BTC handelt bei 82.575 Dollar nach einem Verlust der 83.000-Dollar-Marke. Spot-ETFs verzeichneten 2026 einen Nettoabfluss von über 100.000 BTC bei US-Anleiherenditen von 5,31 Prozent.

Warum zieht Pepeto im aktuellen Marktumfeld Kapital an?

Pepeto überzeugt mit funktionierenden Werkzeugen, über 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf und einer näher rückenden Binance-Listung. Der Mitgründer hat bereits einen Meme Coin auf 11 Milliarden Dollar geführt. Der Vorverkauf läuft auf der offiziellen Pepeto-Website.