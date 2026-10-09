München (ots) -Für solche Abende steht die 3. Liga bei MagentaSport - und das bis mindestens 2031! Preußen Münster und Rot-Weiss Essen trennen sich in einem spektakulären West-Schlager 3:3. "Die Liga ist zurück mit einem Urknall", ist auch MagentaSport-Experte Steven Ruprecht begeistert. Zuvor wurde heute Nachmittag bekanntgegeben, dass die Telekom die exklusiven Live-Rechte an der 3. Liga bis 2031 erworben hat. Essens Trainer Uwe Koschinat äußert sich dazu vor dem Spiel: "Ich kann voller Überzeugung sagen, dass die 3. Liga seit dem Einstieg von MagentaSport auf ein völlig anderes Podest gehoben wurde."Auf diesem Podest machen beide Klubs die Partie zu einem echten Topspiel - Preußen-Trainer Wörle findet's "phänomenal"! Das wilde 3:3 nach 2:0-Halbzeitführung für Münster, einem zwischenzeitlichen 2:3 und dem späten, vielumjubelten Ausgleichstreffer durch Joker Joshua Mees sorgt auf beiden Seiten für gemischte Gefühle. Für den neutralen Zuschauer war es ein überragendes Spiel", fasst José Enrique Rios Alonso, Essens Torschütze zum 2:2, treffend zusammen. Sein Trainer Uwe Koschinat analysiert deutlich: "Dafür, dass wir in vielen Bereichen ein echt schlechtes Spiel gemacht haben, müssen wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein. In vielen Situationen hat uns Preußen Münster mit sehr einfachen Mitteln komplett wegmalocht. [...] Auf der anderen Seite spricht es im brutalen Maße für die Energie und die Moral der Mannschaft, doch noch zurückzukommen." RWE bleibt mit 15 Punkten zumindest bis Samstag auf Platz 3, die Preußen stehen bei 12 Zählern. "Wir haben dann die Chance auf das 3:1. Das tut ein bisschen weh - und plötzlich steht es 2:3. Was danach passiert ist, ist mal wieder Preußen Münster pur", betont Preußen-Coach Thomas Wörle: "Es ist nicht das erste Mal bei uns, dass wir nochmal zurückkommen, obwohl wir schon fast tot sind." Für die "Wiederauferstehung" sorgt Joker Joshua Mees, der das 3:3 in der 87. Minute köpft. Auch der Torschütze ist zwiegespalten: "Erstmal freue ich mich darüber, dass wir doch noch einen Punkt mitgenommen haben. Auch wenn es mich sehr ärgert, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Nach dem Spielverlauf dürfen wir das Spiel nicht aus der Hand geben. Wir hatten das Spiel im Griff und schenken denen 3 Tore."Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's am Samstag, wenn u.a. Hansa Rostock mit seinem neuen Trainer André Breitenreiter bei den Würzburger Kickers antritt und Fortuna Köln den 1. FC Saarbrücken empfängt - live in der Konferenz ab 13.30 Uhr oder im Einzelspiel ab 13.45 Uhr.3. Liga | 8. Spieltag: Preußen Münster - Rot-Weiss Essen 3:3 | 2:0, 2:3, 3:3! Spektakuläre Schlussphase im West-SchlagerThomas Wörle, Trainer Preußen Münster: "Nach der 2:0-Führung zur Halbzeit, eigentlich gut im Spiel, gibt man plötzlich das Spiel so her - ein bisschen unglücklich und ich glaube, auch gar nicht verdient. Es steht plötzlich 2:1 und wir haben dann die Chance auf das 3:1. Das tut ein bisschen weh - und plötzlich steht es 2:3. Was danach passiert ist, ist mal wieder Preußen Münster pur. Es ist nicht das erste Mal bei uns, dass wir nochmal zurückkommen, obwohl wir schon fast tot sind. Gemeinsam mit unserer Kurve war das schon phänomenal."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NjhmQTZOTnNna2JFajYzY2NaSE85RWRBRlhCK2NXcnVjdmhGOGNlbW02TT0=Joshua Mees, Joker-Torschütze zum 3:3 für Münster: "Erstmal freue ich mich darüber, dass wir doch noch einen Punkt mitgenommen haben. Auch wenn es mich sehr ärgert, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Nach dem Spielverlauf dürfen wir das Spiel nicht aus der Hand geben. Wir hatten das Spiel im Griff und schenken denen 3 Tore."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ek5VSmk3Ty9COHpqb1lmVG0rVWwrUlV6U05BWEFJWm1waHNleWMzdkkxbz0=Feuer unterm Dach! Nach dem Spiel hat Essens Trainer Uwe Koschinat einen Disput mit einem Fan: clipro.tv/player?publishJobID=T0pFc25URW1IVE00OGtVNlNZZnpUSGRhMnNxWnBMMDZwQUJVQWJIZStYVT0=Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen, über den Disput mit einem Fan nach Abpfiff: "Ich lasse mich gerne beleidigen, aber nicht auf die Art und Weise."... über das Spiel: "Dafür, dass wir in vielen Bereichen ein echt schlechtes Spiel gemacht haben, müssen wir mit dem Punkt sehr zufrieden sein. Es fühlt sich natürlich nicht gut an, wenn du kurz vor Schluss 3:2 in Führung warst. Ich denke, bei dem Spiel heute müssen wir schon die Verhältnisse zurechtrücken. In vielen Situationen hat uns Preußen Münster mit sehr einfachen Mitteln komplett wegmalocht. [...] Auf der anderen Seite spricht es im brutalen Maße für die Energie und die Moral der Mannschaft, doch noch zurückzukommen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dmk1blhaNzVxUzV5ZW1yWmxURVNOV3gvYktxdk4zODZsUXZMeFlEVkVTdz0=José-Enrique Rios Alonso, Torschütze zum 2:2 für Essen: "Für den neutralen Zuschauer war es ein überragendes Spiel. In den letzten 5 Minuten noch den Ausgleich zu kassieren, ist schwer zu akzeptieren. Aber wenn man von der 1. Halbzeit ausgeht, dass wir 0:2 hinten lagen, dann so zurückgekommen sind, können wir darauf aufbauen."Rios Alonso über sein 200. Spiel für Essen: "Es macht einen sehr stolz. Ich liebe es, für den Verein zu spielen. Es ist immer eine Ehre - erst recht, wenn es 200 Spiele sind. Das ist eine Riesenzahl. Aber ich will mich nicht darauf ausruhen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NEt6OUlYSzlGY2tzaUpDY015R0E4OHVLeE5oWkVPcXErenBCNDFKaS9tMD0=Die 3. Liga bleibt langfristig bei MagentaSport! Telekom erwirbt die exklusiven Live-Rechte bis 2031Die Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben und zeigt die 3. Liga bis einschließlich der Saison 2030/31. Die Vereinbarung umfasst alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga, die weiterhin komplett live bei MagentaSport zu sehen sind. Hinzu kommen umfangreiche Nachverwertungsrechte für Highlights und Near-Live-Clips auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport. Welche Bedeutung die Partnerschaft für die Entwicklung der 3. Liga hat, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahre: Seit MagentaSport zur Saison 2017/18 mit den Übertragungen begonnen hat, haben sich die TV-Reichweiten der Liga versiebenfacht. Gleichzeitig sind sowohl die Präsenz in den sozialen Medien als auch die digitale Verbreitung der Inhalte deutlich gewachsen. Mit der neuen Vereinbarung setzen DFB und Telekom diese Entwicklung langfristig fort.Essens Trainer Uwe Koschinat lobt angesichts der neuen Medienrechte-Vereinbarung die Berichterstattung bei MagentaSport und die Entwicklung der 3. Liga: "Ich kann voller Überzeugung sagen, dass die 3. Liga seit dem Einstieg von MagentaSport auf ein völlig anderes Podest gehoben wurde. Diese extrem professionelle Berichterstattung, permanente Live-Spiele, dazu das Fesselnde der Traditionsvereine, die irgendwo auch immer schnell aus dieser Liga herauswollen, aber diesem Wettbewerb eine unheimliche Würze geben - das ist schon etwas Besonderes!"Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NzU4ZVIwNjdiUW1TakpTT2hNdGVlNEFNYnpwNlNXTHJzS1FGbXlnY0RvTT0=MagentaSport-Experte Steven Ruprecht freut sich, dass die 3. Liga "zu Hause bleibt": "Ich glaube, dass dieses Produkt wirklich einzigartig ist. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden immer noch über die 3. Liga. MagentaSport hat dieser Liga eine Plattform gegeben, hat diese Liga groß gemacht. Man kann sagen, diese Liga bleibt zu Hause. Dass MagentaSport diese Liga weiter übertragen darf, ist verdient. Ich freue mich unglaublich. Jeder, der dieses Produkt verfolgt, der daran Teil hat, spiegelt mir auch immer wider, wie toll diese Berichterstattung ist."Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Nit5MWRmWE9VQVl0OWQxR2g4Uzl0R0VPL0hraUtUR3o2bE1lRksyWkU2VT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 8. SpieltagSamstag, 10.10.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Jahn Regensburg - TSV Havelse, Fortuna Köln - 1. FC Saarbrücken, SV Meppen - VfB Stuttgart II, Sonnenhof Großaspach - SV Waldhof Mannheim, Würzburger Kickers - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: MSV Duisburg - TSG Hoffenheim IISonntag, 11.10.2026ab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbadenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Viktoria Kölnab 19.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SC VerlPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6368470