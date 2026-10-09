XRP Prognose Oktober 2026: Drei Upgrades gehen live, doch der Kurs fällt auf 1,41 Dollar

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Drei Protokoll-Upgrades gingen innerhalb von 24 Stunden auf dem XRP Ledger live, und statt eines Kursanstiegs fiel XRP um 4,4 Prozent auf 1,41 Dollar. Der Token liegt 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar, und die ETF-Nachfrage brach um 94 Prozent ein. Gleichzeitig flossen 1,6 Milliarden Token auf Binance, ein klares Zeichen für massiven Verkaufsdruck. Die Fed-Sitzung am 27. Oktober mit 64 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung verstärkt den Druck. Die XRP Prognose bewegt sich zwischen 1,39 und 1,74 Dollar, ein Rahmen, den 88 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kaum sprengen können. Dieser Artikel zeigt, warum das eigentliche Potenzial dort liegt, wo das Listing noch bevorsteht.

Warum fällt XRP trotz drei Upgrades laut XRP Prognose weiter?

Das XRP Ledger aktivierte am 8. Oktober PermissionDelegationV1_1 und am 9. Oktober Batch V1.1 zusammen mit fixBatchV1_2. Batch V1.1 bündelt bis zu acht Transaktionen in einem Vorgang, der entweder komplett gelingt oder komplett scheitert. Die erste Version war zurückgezogen worden, nachdem Entwickler einen Fehler bei der Signaturprüfung fanden, und nur 30 von 35 Validatoren stimmten zu, wie Cryptometer berichtet.

Trotz dieser Upgrades fiel XRP auf 1,41 Dollar und verlor 4,4 Prozent an einem Tag. Die ETF-Nachfrage brach laut Finanznachrichten um 94 Prozent ein, und 1,6 Milliarden Token flossen auf Binance. Die Fed-Sitzung am 27. Oktober mit 64 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bleibt das größte Risiko im Monat.

CoinDCX nennt 1,62 Dollar als Oktober-Kursziel. XRP hat in 90 Tagen 46 Prozent zugelegt, liegt aber weiter 59 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Spot-ETFs verwalten 1,45 Milliarden Dollar, doch die Zuflüsse blieben mit 4,74 Millionen Dollar schwach. Bei dieser Marktgröße bietet selbst ein Anstieg auf 1,70 Dollar nur 13 Prozent von hier. In jedem bisherigen Zyklus entstanden die größeren Multiples dort, wo das Listing noch bevorstand und die Masse noch nicht hinschaute.

Warum entdecken Trader Pepeto vor dem Listing?

XRP steckt zwischen Upgrades und Fed-Entscheidung fest, und der Kurs spiegelt das wider. Genau dieses Muster kennen Trader aus früheren Zyklen, denn die größten Multiples entstanden bei Projekten, deren Börsengang noch bevorstand. Pepeto liefert bereits, was die meisten Coins in dieser Phase nur versprechen.

Pepetos Sicherheitsscanner liest 42 Datenpunkte aus jedem Token-Vertrag und prüft ihn auf versteckte Risiken. Er erkennt Mint-Fallen, Pause-Funktionen, versteckte Besitzerschlüssel und gefälschte Halter-Zahlen. Anschließend simuliert er einen Kauf und einen Verkauf auf einer geklonten Blockchain. Fällt das Ergebnis negativ aus, blockiert das System den Handel, bevor die Wallet unterschreibt, und ein Score von sechs bedeutet Honeypot, sodass die Order gar nicht erst ausgeführt wird. Auf Pepeto läuft dieser Scan vor jedem einzelnen Swap.

Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, nachdem insgesamt 10,38 Millionen Dollar eingeflossen sind. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, sodass Käufer auf eine unabhängig gesicherte Codebasis vertrauen können. Der Gründer des ursprünglichen Pepe-Coins hat dieses Projekt entwickelt, ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und die Plattform ist bereits live.

Ein Binance-Listing rückt mit jeder abgeschlossenen Phase näher. Die feste Gesamtmenge von 420 Billionen Token bleibt über alle Blockchains konstant. In früheren Zyklen haben Token mit fester Menge und bekanntem Gründerteam nach dem Listing Vielfache ihres Presale-Preises erreicht. Wer vor dem Listing des ersten Pepe-Coins einstieg, konnte sein Kapital vervielfachen, und Pepeto zeigt heute dieselbe Ausgangslage. Der aktuelle Presale-Preis ist der niedrigste, zu dem dieser Token jemals angeboten wird. Mit dem Listing steigt der Preis, und das Zeitfenster für den günstigsten Einstieg schließt sich.

Was bedeutet die XRP Prognose für Trader mit Weitblick?

XRP steckt zwischen 1,25 und 1,70 Dollar fest, während Fed-Entscheidung und schwache ETFs den Druck erhöhen. Die höchsten Renditen lagen in der Vergangenheit selten bei dem Coin, der bereits auf der Titelseite stand. Pepeto bringt funktionierende Werkzeuge mit, die Codebasis ist von SolidProof verifiziert, und ein Binance-Listing rückt näher. Jede Phase hebt den Preis auf der offiziellen Pepeto-Website, und wer heute zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich den größten Abstand zum Listing-Preis. Wer bei Pepe vor dem Listing dabei war, erlebte eine Vervielfachung. Dieselbe Chance besteht jetzt, bevor der Markt sie erkennt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was erwarten Analysten für XRP im Oktober 2026?

Analysten erwarten XRP zwischen 1,39 und 1,74 Dollar. Die Fed-Sitzung am 27. Oktober mit 64 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung bleibt das größte Risiko.

Was macht Pepeto für Anleger interessant?

Pepeto bietet vor einem Binance-Listing den frühesten Einstieg in ein Projekt mit funktionierender Börse, SolidProof-Audit und dem Gründer des ersten Pepe-Coins. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für die aktuelle Phase.