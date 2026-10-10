München (ots) -Der Meister hat eindrucksvoll die Tabellenspitze in der DEL erobert: Mit 5:0 besiegen die Eisbären Berlin die Grizzlys Wolfsburg. Torhüter Jonas Neffin holt dabei seinen 3. Shutout im 4. Spiel - eine sensationelle Quote. "Gerade läuft's! Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Wir spielen generell als Team gerade gut", sagt der Schlussmann. Neffin blickt dabei besonders auf das Offensivtrio um Liam Kirk, Ty Ronning und Doppelpacker Freddy Tiffels, die weiter fleißig Scorerpunkte sammeln. Neffin schwärmt: "Die geben einem extremes Selbstbewusstsein da vorne. Für die ganze Truppe sind sie ein guter Motor. Und dafür sind wir unfassbar dankbar!" Die Nürnberg Ice Tigers müssen die Spitzenposition abgeben, weil sie mit einer ersatzgeschwächten Defensive 2:5 gegen die Adler Mannheim verlieren, die auf Rang 4 springen. Die Franken bieten dennoch ein Spiel mit viel "Playoff-Charakter", wie Mannheims Lukas Kälble findet.Defensiv-Dilemma in der Domstadt! Die Kölner Haie kassieren die nächste derbe Heim-Pleite: 1:4 gegen die Schwenninger Wild Wings, die damit die Rote Laterne abgeben. Es ist die 4. Heimniederlage im 5. Heimspiel der Saison. Mit 32 Gegentoren stellen die Haie neben Iserlohn die schwächste Abwehr der Liga. "Wir sind zu schlecht ins Spiel gestartet. Das 1. Drittel haben wir ein bisschen verpennt - wieso auch immer", stellen sich bei Daniel Fischbuch einige Fragen. Genauso wie wohl auch in München, die das oberbayerische Derby gegen den ERC Ingolstadt überraschend deutlich mit 1:5 verlieren und nach 7 Spieltagen nur Siebter sind.Historisches Schützenfest am Pulverturm! Mit 11:4 schießen die Straubing Tigers die Iserlohn Roosters aus ihrer Arena, feiern den ersten zweistelligen Sieg ihrer DEL-Geschichte und gleichzeitig den 5. Erfolg in Serie - und springen auf Platz 3. "Es fühlt sich brutal an: Was ein Spiel!", ist Max Bleicher, der sein Tor-Debüt in der DEL feiert, aus dem Häuschen. Ganz andere Stimmung herrscht bei den Roosters, die auf den letzten Platz abrutschen. "Ich kann nur sagen, dass das, was wir geleistet haben, völlig inakzeptabel ist", platzt Trainer Stefan Nyman der Kragen.Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 7. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's schon am Sonntag, unter anderem empfangen die Kölner Haie die Nürnberg Ice Tigers - live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport.PENNY DEL | 7. Spieltag: Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg 5:0 | Nach 0:0 im 1. Drittel: Eisbären drehen auf und übernehmen TabellenführungLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=OW9IVEREV1k3V1BnUnd0VHdDNWhYbThjWjA3STVDUk1DcmxqYUQwMC9SWT0=Jonas Neffin, Goalie der Eisbären, holt seinen 3. Shutout im 4. Spiel: "Gerade läuft's! Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Wir spielen generell als Team gerade gut - vorne, hinten. Heute auch wieder über 60 Minuten. Das ist, was uns in den letzten Spielen so stark macht."Neffin über das Offensivtrio Liam Kirk, Ty Ronning und Doppelpacker Freddy Tiffels: "Die geben einem extremes Selbstbewusstsein da vorne. Für die ganze Truppe sind sie ein guter Motor. Und dafür sind wir unfassbar dankbar."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=amYrYWpseFA1SnBDSVA4eENPQ3lkZUwwcnhyMHBEa3A3YzhkcnNGa1J2VT0=Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim 2:5 | Mannheim im 2. Drittel zu stark: Ersatzgeschwächte Nürnberger geben Spitzenposition abLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MTNFTlRrT3BNN1cvK3dxRXNmVGV2Y0VGUHNVRGx1MGMrdjhpOXlaMlZQUT0=Thomas Heigl, Nürnberg Ice Tigers, über die ersatzgeschwächte Defensive: "Das macht es nicht einfacher. Aber ich möchte da keine Ausreden suchen. Wir haben trotzdem eine gute Truppe. Wir müssen die Leute, die wir haben, gut nutzen. Das werden wir in den nächsten Spielen machen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aXRkaCt6Tm52Rk1rcHBTRnd2eWQ0VkZ5RllIS1F5ZFJCdzhYa0ZJUEx6QT0=Lukas Kälble, Adler Mannheim: "Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Es hatte gefühlt schon viel Playoff-Charakter. Beide Teams haben gut verteidigt. Am Ende wurde es nochmal knapp, aber wir haben es gut über die Zeit gebracht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SUlndWsvKzlRbE1CN3Nhcy9VQk1JRWQ2MStwR1pSWnRYKy8vaEg4YWNmWT0=Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings 1:4 | Haie defensiv weiter desaströs! Schwenningen gibt die Rote Laterne an Iserlohn abLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=d21ybStsZHlJSkxDaUd6NXoxOStqUnNXNk9OUXNHMk40SE54YUhkV1lGST0=Daniel Fischbuch, Kölner Haie: "Wir sind zu schlecht ins Spiel gestartet. Das 1. Drittel haben wir ein bisschen verpennt - wieso auch immer. Im 2. Drittel sind wir besser rausgekommen, aber haben unsere Chancen nicht genutzt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K0dLcnppWG4zeWhCVmNtcmhBbVVQVzE3bit5TVlla28yamVqUkNvWGQ3dz0=Sebastian Uvira, Schwenninger Wild Wings, über den 1. Saisonsieg nach 60 Minuten: "Jeder bei uns wusste, wie ernst die Sache ist. Das hat man direkt im Spiel gesehen. Die Laufbereitschaft war da. Das ist alles, was in so einem Spiel fehlt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VThLVDlaQkZVTmNnM2JKNjljT2lDb1BwRzhHTVU4NUF3cTRoTFJFd3NPND0=Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 11:4 | Erster zweistelliger DEL-Sieg für die Tigers! Straubing schreibt beim 5. Sieg in Folge GeschichteAlle 15 Tore in einem Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S0RkdFRrVFMxWXVWRk5qeUp3QUNLYVFiVkZLTFJHdlVidXdtdWV6VU5GWT0=Stefan Nyman, Trainer Iserlohn Roosters, ist nach dem Debakel am Pulverturm geladen: "Zunächst einmal hatten wir ein wirklich schlechtes 1. Drittel, das den Ton für dieses Spiel gesetzt hat. Und so ging es dann einfach weiter. Ich kann nur sagen, dass das, was wir geleistet haben, völlig inakzeptabel ist."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MVNPUzRQVTdUc3N4dldINkFMRVIrTGpJTE1kalYvRlJZT3hkamxTOUtaaz0=Max Bleicher, Straubing Tigers, erzielte sein 1. DEL-Tor: "Es fühlt sich brutal an: Was ein Sieg! Bei diesen Fans das 1. DEL-Tor: Wir fühlen uns einfach brutal gerade!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SzNSTzZseUlQekpLUTcxQWIvSzkxbHBuTkF5WUNCYU1jM0JPYUtzMCs2OD0=EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt 1:5 | München verliert im oberbayerischen Derby deutlichLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=bUFuSytZVW5JMWt4YXVjMXlvei84Z05hU3U3c0F0UUlNdFdSNFJndXNYST0=Augsburger Panther - Pinguins Bremerhaven 3:0 | Zwei Empty-Netter: Augsburg schlägt personell gebeutelte PinguinsLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SkYvV2o5VmNDYXVjV2NWS2NudTc3OWU0MmhqZG50cjZSM2ExMXdodmRScz0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 8. SpieltagSonntag, 11.10.2026ab 13.45 Uhr: Krefeld Pinguine - Augsburger Panther, ERC Ingolstadt - Löwen Frankfurtab 16.15 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin, Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers, Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg, Schwenninger Wild Wings - EHC Red Bull Münchenab 18.30 Uhr: Adler Mannheim - Straubing TigersChampions Hockey League | 6. SpieltagMittwoch, 14.10.2026ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - KAC KlagenfurtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6368477