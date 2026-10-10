Das Organisationskomitee der Winter World University Games Changchun 2027

TURIN, Italien, Oct. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Turin ist am Donnerstag das Feuer für die Winter-Universiade 2027 in Changchun entzündet worden. Die Zeremonie setzt einen wichtigen Meilenstein in den Vorbereitungen auf die 33. Winter World University Games, die im Januar 2027 in der nordostchinesischen Provinz Jilin stattfinden.

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Die feierliche Zeremonie fand an der Universität Turin statt. Gu Gang, Bürgermeister von Changchun, und Leonz Eder, Präsident des Internationalen Hochschulsportverbands (FISU), entzündeten das Feuer in der Schale gemeinsam mithilfe der historischen Fackel der ersten Universiade von 1959. Anschließend wurde die Flamme in die offizielle Sicherheitslaterne für die Spiele 2027 übertragen.

Das Rahmenprogramm umfasste einen Werbefilm zu den Spielen, die Nationalhymnen Chinas und Italiens sowie Darbietungen, die den urbanen Charakter Changchuns und die chinesische Kultur in den Mittelpunkt stellten. Zu den künstlerischen Höhepunkten zählten eine von Eiskristallen inspirierte Choreografie sowie eine Performance im traditionellen chinesischen Stil, die den winterlichen Landschaften Nordchinas gewidmet war.

Bürgermeister Gu Gang, zugleich Vorsitzender des Organisationskomitees, betonte in seiner Ansprache, dass die Übergabe der Flamme als Brücke für den kulturellen Austausch zwischen Ost und West diene. Der Wintersport könne dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft unter jungen Menschen aus verschiedenen Ländern und Regionen zu stärken.

Im Anschluss an die Zeremonie wurde die Flamme im Rahmen eines Fackellaufs durch Turin getragen. Die Route führte vorbei am Ägyptischen Museum und den Murazzi del Po bis zum Castello del Valentino, dem historischen Sitz der Polytechnischen Universität Turin. Zu den Fackelträgern gehörten FISU-Präsident Leonz Eder, Cristina Prandi, Rektorin der Universität Turin, und Elena Maria Baralis, Vizerektorin der Polytechnischen Universität Turin. Nach dem Lauf wurde die Laterne sicher verwahrt.

Wie das Organisationskomitee mitteilte, ist die offizielle Begrüßungszeremonie für die Flamme in Changchun für den 14. Oktober geplant.

Die Winter World University Games Changchun 2027 finden vom 15. bis 25. Januar 2027 statt. Changchun richtet die Eis- und Schneewettbewerbe gemeinsam mit der Nachbarstadt Jilin aus. Auf dem Programm stehen 97 Wettbewerbe in zwölf Sportarten, darunter die neu aufgenommene Disziplin Winter-Crosslauf.

Turin nimmt in der Geschichte der Spiele eine besondere Stellung ein. Die Stadt war 1959 Gastgeberin der ersten Sommer-Universiade und ist seither die dauerhafte Heimat der FISU-"Flamme des Wissens". Seit 2018 reisen die jeweiligen Gastgeberstädte nach Turin, um die Flamme entgegenzunehmen und anschließend zu ihren eigenen Spielen zu bringen.

Mit den Spielen 2027 kehrt die Winter-Universiade erstmals seit der Ausgabe 2009 in Harbin wieder nach China zurück. Die Vorbereitungen in Changchun und Jilin laufen auf Hochtouren. Sie umfassen die Fertigstellung der Wettkampfstätten, die operative Ablaufplanung sowie die Bereitstellung von Serviceangeboten.

FISU-Präsident Leonz Eder erklärte kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur Xinhua, dass die Vorbereitungen planmäßig verliefen. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass die Winter-Universiade Changchun 2027 eine Rekordzahl an teilnehmenden Delegationen begrüßen werde.

Kontaktperson: Herr Han, Tel.: 86-10-63074558