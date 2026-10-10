Actien-Börse

Kommt eine neue Euro-Krise?Der Euro ist eine Währung, die immer wieder infrage gestellt werden wird. Daran lässt sich nichts ändern. Andere Währungen wie Dollar oder Pfund, Franken oder Yen beziehen sich auf das jeweilige Land und seine politische Führung. Für den Euro gilt dies auch künftig nicht. Wichtigster Stabilisator ist bis jetzt Deutschland in der Zusammensetzung des Euro. Deutschland hält rd. 22 % Anteil am Kapital der europäischen Zentralbank. Dieser Anteil der ehemaligen D-Mark bzw. der deutschen Wirtschaft am Euro hat stabilisierende Wirkung. Das schließt nicht aus, dass wie im Fall Griechenland ein einziges Mitglied in eine gravierende Schieflage gerät und alle anderen Feuerwehr spielen müssen. Im Fall Griechenland betrug das Rettungspaket rd. 166 Mrd. €, für deren Tilgung sich alle anderen Länder mit verbürgt haben. Die Griechen machten aus dieser Schieflage eine überzeugende neue Politik, wie die aktuellen Daten zeigen.In Prozent: Wie groß ist die Chance auf eine Jahresendrally beim Dax?Die Jahresendrally ist die übliche Wette, die auch diesmal gilt. Dem schwierigen September folgt der etwas bessere Oktober. Aus der gegenwärtigen Konstellation entsteht kein Ansatz für eine echte Weihnachtsrally, aber ein brauchbares Ergebnis in der Gegend um + 15 % als Mittelwert für alle Indizes. Ausschlaggebend dafür ist nicht die Wirtschaftspolitik, sondern die Ergebnisse bzw. Strategien der großen Unternehmen. Daran hängen sich die Kleineren an, auch wenn deren Gewicht auch optisch geringer erscheint.Rheinmetall fast auf Juni-Tief - eine Kaufgelegenheit?Gewinnmitnahmen für alle Rüstungsaktien waren angesagt. Die runde Halbierung aller relevanten Kurse ist weitgehend erreicht. Neue Investments haben Zeit. Die weitere Zukunft der Rüstung in Europa hängt davon ab, ob die bisherigen politischen Absichten und Ziele wirklich umgesetzt werden. Eine Konfliktlösung Russland/Ukraine ist zurzeit keine kurzfristige Annahme, aber eine jederzeitige Variante, die auf alle Rüstungspläne durchschlägt. Also: Kommt Zeit, kommt Rat. Weitere Infos in der aktuellen