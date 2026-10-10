Der Weltraum wird zum nächsten großen Wirtschaftsraum. Was vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, entwickelt sich zunehmend zu einem milliardenschweren Geschäft. Satelliten liefern Internet, Unternehmen planen private Raumstationen und wiederverwendbare Raketen machen den Zugang zum Orbit immer günstiger. Wie groß dieser Markt bereits ist, zeigen aktuelle Zahlen der OECD: Die weltweite Weltraumwirtschaft erzielte 2025 schätzungsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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