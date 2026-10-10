Die Datadog-Aktie setzt ihre beeindruckende Rallye fort und erreicht bei 294,00 US$ ein neues Rekordhoch. Allein in dieser Woche legt der Cloud-Titel um +5,79% zu. Mit dem Sprung über die bisherige Bestmarke beginnt eine neue Preisfindungsphase. Nun steht die psychologisch wichtige Marke von 300,00 US$ unmittelbar vor dem Test. Chartanalyse zur Datadog-Aktie Der Kurs der Datadog-Aktie hat den bisherigen Rekordstand bei 279,25 US$ überwunden und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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