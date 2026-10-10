Autonome Super-Agenten bestimmen die Debatte. In Unternehmen liegt der größere Hebel oft woanders: bei Angeboten, Aufträgen, Rechnungen oder Serviceanfragen. Eine Studie zeigt, welche Prozesse sich für KI-Agenten besonders eignen. Weniger Science-Fiction, mehr Geschäftsprozess KI-Agenten sollen recherchieren, entscheiden, Software bedienen und ganze Aufgaben selbstständig erledigen. Die Vision klingt nach einem grundlegenden Wandel der Wissensarbeit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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