Branicks Group AG am Abgrund? Aktionäre sind mehrheitlich nicht beriet "um jeden Preis" für die Rettung der Gesellschaft zu stimmen. Menschlich verständlich, wenn man sich die Einzelpositionen der beiden abgelehnten Beraterverträge ansieht. Neben einer ansehlichen Grundvergütung monatlich über je 42.000,00 Euro geplant bis Ende 2030 für jede der zwei Beratergesellschaften der zwei neugewählten Aufsichtsräte gibt es für "fast" selbstverständliche Bestandteile des Sanierungsplans Prämien im oft sechstelligen Bereich - zusätzlich. Und das sollen Aktionäre billigen, deren "Besitz" beinahe vollständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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