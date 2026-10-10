KI-Aktien unter Druck - startet jetzt die große Robotik-Rally?

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Nach der Rekordjagd vieler Technologieaktien folgt die Ernüchterung: Im September verliert die Nasdaq-100-Momentum-Box 9,8 Prozent, während die KI-Momentum-Box um 5,4 Prozent nachgibt. Ist die große KI-Rally damit vorbei - oder entstehen gerade neue Chancen? Während etablierte Technologieaktien unter Druck geraten, rückt ein weiterer Zukunftsmarkt zunehmend in den Fokus: Robotik und Automatisierung. Mit der neuen Robotik-Momentum-Box erweitern wir unsere regelbasierten Anlagestrategien um einen spannenden Wachstumssektor. Aus rund 75 US-Unternehmen werden monatlich die acht Aktien mit dem stärksten Momentum ausgewählt. Doch welche Unternehmen schaffen es in die erste Auswahl, und wie funktioniert die Strategie? Im Webinar beleuchten wir die jüngsten Rückschläge unserer bisherigen Momentum-Boxen, erklären die Systematik hinter der Aktienauswahl und zeigen, welche Chancen die neue Robotik-Strategie eröffnet.

Die komplette Zusammenstellung aller Momentum-Aktien zum kostenlosen Download

Palantir, Strategy, Shopify, Salesforce oder Zebra Technologies - welche Aktien besitzen jetzt das größte Potenzial? Im zweiten Teil des Webinars nehmen wir acht ausgewählte Unternehmen aus unseren Momentum-Boxen genauer unter die Lupe. Neben den Geschäftsmodellen und aktuellen Entwicklungen stehen insbesondere die Chartbilder im Mittelpunkt: Wo verlaufen wichtige Unterstützungen und Widerstände? Welche Aktien zeigen weiterhin relative Stärke, und wo droht eine Trendwende? Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Zebra Technologies und NICE Ltd. aus der neuen Robotik-Momentum-Box. Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Regeln statt Bauchgefühl auf starke Aktientrends setzen können, welche Chancen die Verbindung von KI und Robotik bietet und wie sich die Strategien über Freestoxx praktisch umsetzen lassen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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