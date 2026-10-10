Die SpaceX-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen kräftig zurückgemeldet und notiert inzwischen wieder bei rund 163 US$. Unterstützung kommt auch von neuen Starlink-Plänen, mit denen SpaceX immer stärker in den klassischen Mobilfunkmarkt drängt. Im Chart bleibt vor allem die Zone um 150 US$ wichtig. Starlink wird für klassische Mobilfunkanbieter unangenehm Für ordentlich Aufmerksamkeit sorgt derzeit der nächste Schritt bei Starlink Mobile. SpaceX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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