Bitcoin Prognose am 9. Oktober 2026, BTC Kurs erholt sich nach 1,09 Milliarden Dollar Liquidationen

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Die Bitcoin Prognose hat in nur 48 Stunden ihr Vorzeichen gewechselt, denn am Donnerstag wurden am Kryptomarkt Positionen im Wert von 1,09 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen. Bitcoin rutschte dabei kurz auf 80.350 Dollar und notiert am Freitag wieder bei rund 82.500 Dollar. Gleichzeitig zogen Anleger an nur zwei Tagen mehr als 700 Millionen Dollar aus den amerikanischen Bitcoin-ETFs ab. Ist der Rücksetzer eine Kaufchance oder nur der Anfang einer tieferen Korrektur? Und wo liegt das größere Potenzial, wenn selbst der Marktführer nur noch in kleinen Prozentschritten wächst?

Bitcoin Prognose nach ETF-Abflüssen und Liquidationswelle, wie stabil ist die Zone um 80.000 Dollar?

Der Auslöser kam am Donnerstagabend, als Bitcoin den vierten Tag in Folge fiel und kurz unter 81.000 Dollar rutschte. Laut CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden Positionen über 1,09 Milliarden Dollar liquidiert, und mehr als eine Milliarde davon traf Wetten auf steigende Kurse. Auf Bitstamp fiel der Bitcoin Kurs bis auf 80.350 Dollar, bevor Käufer ihn am Freitag zurück auf rund 82.500 Dollar zogen. Gestützt wurde die Erholung von fallenden Ölpreisen, nachdem Trump Angriffe auf den Iran ausschloss. Trotzdem liegt Bitcoin noch etwa 35 Prozent unter seinem Rekordhoch von 126.210 Dollar.

Noch deutlicher zeigt sich die Schwäche bei den Fonds. Laut Yahoo Finance verloren die US-Spot-ETFs am 7. Oktober 484,9 Millionen Dollar, angeführt von BlackRocks IBIT mit 207,7 Millionen Dollar. Am Donnerstag folgten weitere 244 Millionen Dollar Abflüsse. Wie CoinDesk berichtet, halten Analysten große neue ETF-Zuflüsse für nötig, damit Bitcoin die Marke von 87.000 Dollar überwinden kann. Für die kurzfristige Bitcoin Prognose bleibt damit der Bereich zwischen 80.000 und 82.500 Dollar entscheidend.

Hält diese Unterstützung und kehrt frische Nachfrage zurück, sehen Analysten von Bitfinex wieder Spielraum in Richtung 90.000 Dollar. Bricht sie, dürfte die Bitcoin Prognose für Oktober deutlich vorsichtiger ausfallen. Selbst im besten Fall bewegt sich ein Vermögenswert mit rund 1,6 Billionen Dollar Marktwert aber nur noch um einige Prozent. Viele Anleger suchen deshalb nach einem Einstieg, bei dem keine Milliarden nötig sind, um den Kurs spürbar zu bewegen, und bei dem das Risiko trotzdem überschaubar bleibt.

Warum Pepeto nach dieser Bitcoin Prognose in den Fokus rückt

Die Liquidationswelle vom Donnerstag, die jede kurzfristige Bitcoin Prognose durcheinanderbrachte, zeigt, wie schnell Geld am Kryptomarkt verschwinden kann, wenn Anleger ohne Schutz handeln. Bei den Meme-Coins, die in diesem Monat Milliarden an Volumen hinzugewonnen haben, folgen auf so viel bewegtes Geld fast immer unseriöse Akteure, und Betrug sowie sogenannte Rug Pulls gehören inzwischen zum Alltag. Genau für dieses Problem wurde der KI-Scanner von Pepeto entwickelt.

Der Scanner führt bei jedem Token 42 Prüfungen durch und sucht nach Mint-Sperren, Pausentricks, versteckten Eigentümern und Steuerfallen. Danach simuliert er einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain, um zu sehen, ob der Handel tatsächlich durchgeht. Am Ende steht eine Bewertung von 0 bis 100, und Trades auf Verträge mit kritischer Bewertung werden blockiert, bevor sie ausgeführt werden. Dahinter steht eine vollständige Handelsplattform, denn PepetoSwap verlangt bei keinem Tausch eine Gebühr, und eine Bridge verbindet fünf Netzwerke in Sekunden ohne Transferkosten.

Jedes dieser Produkte läuft bereits heute, statt auf eine Roadmap zu warten. Zum Team gehört ein Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat. Für die Sicherheit der Käufer ist ein weiterer Punkt entscheidend, denn die Prüfer von SolidProof haben jeden einzelnen Smart Contract von Pepeto kontrolliert und den gesamten Code freigegeben, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Eingesammelt wurden im Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar, während der Preis von 0,000000188 Dollar nur noch bis zur nächsten Stufe gilt.

Während die Bitcoin Prognose für jede Verdopplung weitere Billionen an Kapital voraussetzt, genügt bei einem Token in dieser frühen Phase deutlich weniger Geld, um den Kurs zu bewegen. Analysten sehen von diesem Presale-Preis aus ein mögliches Kursziel vom Hundertfachen, und wer jetzt statt erst nach dem Listing kauft, könnte genau diese Spanne für sich nutzen. Die ersten Käufer haben damit die Zahlen auf ihrer Seite, auch wenn Gewinne nie sicher sind.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt an der Zone um 80.000 Dollar und an der Rückkehr der ETF-Gelder, während Pepeto nicht auf die Milliardenströme großer Fonds angewiesen ist. Bei rund 1,6 Billionen Dollar Marktwert dürfte selbst die optimistischste Bitcoin Prognose kaum mehr als eine Verdopplung hergeben. Ein Presale mit laufendem Scanner, gebührenfreiem Swap und geprüftem Code folgt dagegen einer anderen Rechnung. Der Markt belohnt in der Regel jene am stärksten, die handeln, bevor die Masse einen Grund zum Hinsehen hat. Das Fenster ist in Stufen bemessen, und mit jeder Stufe steigt der Preis, sodass Sie heute noch zum niedrigsten Einstieg kaufen, der mehr Gewinnspielraum lassen dürfte als jede spätere Stufe.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Oktober 2026?

Die Bitcoin Prognose für Oktober hängt an der Unterstützung um 80.000 Dollar. Hält sie, sehen Analysten Spielraum bis 87.000 und 90.000 Dollar.

Was macht Pepeto für Anleger interessant?

Pepeto bietet schon im Presale einen KI-Scanner, gebührenfreie Swaps und einen von SolidProof geprüften Code. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.