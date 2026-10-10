Fusionen, Börsengänge und volatile Märkte spülen der Wall Street Rekordgewinne in die Kassen. Die Boni dürften steigen. Doch welche Bankaktie hat jetzt noch Luft nach oben? Nächste Woche schlägt die Stunde der Wahrheit. Die Wall Street verdient so viel Geld wie nie. Laut Thomas DiNapoli, Rechnungsprüfer des Bundesstaats New York, steuert die Wertpapierbranche 2026 auf Gewinne von mehr als 90 Milliarden US-Dollar zu. Allein im ersten Halbjahr kamen 45,9 Milliarden US-Dollar zusammen, gut 51 Prozent mehr als ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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