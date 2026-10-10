Bitcoin Kurs heute ein Jahr nach dem Crash vom 10. Oktober, warum BTC ein Drittel unter dem Rekord feststeckt

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Bitcoin steht kurz vor einem Jahrestag, an den sich viele Anleger ungern erinnern. Am 10. Oktober 2025 stürzte der Kurs innerhalb von Minuten von rund 122.000 auf 105.000 Dollar ab. Ein Jahr später notiert Bitcoin bei etwa 82.500 Dollar und damit gut ein Drittel unter dem Rekord von über 126.000 Dollar. Erst am Donnerstag fiel der Kurs auf ein Monatstief knapp über 80.000 Dollar. Gleichzeitig erwarten große Vermögensverwalter, dass digitale Anlagen bald zum Mainstream gehören. Wie passt diese Zuversicht zu einem Markt, der seit zwölf Monaten nicht vom Fleck kommt?

Bitcoin Kurs zwischen Crash-Jahrestag, Sicherheitsangst und institutionellem Interesse

Bitcoin startete den Donnerstag mit einem leichten Minus, doch der Rückgang beschleunigte sich im Laufe des Tages deutlich. Laut CoinDesk verlor Bitcoin binnen 24 Stunden 4 Prozent und fiel auf ein Monatstief knapp über 80.000 Dollar. Damit lag der Kurs mehr als 8 Prozent unter dem Stand von vier Tagen zuvor, als er beinahe 87.000 Dollar erreicht hatte. Ether und XRP verloren am selben Tag rund 6 Prozent, Solana sogar 9 Prozent. Steigende Ölpreise und Zinsen gelten als Belastung, weil sie Geld aus riskanten Anlagen abziehen können.

Am Freitag erholte sich der Kurs wieder auf rund 82.500 Dollar. Trotz der Schwäche wächst die Zuversicht der Profis, wie eine Umfrage von State Street unter 300 Vermögensverwaltern zeigt. Rund 51 Prozent der Befragten erwarten, dass digitale Anlagen innerhalb von fünf Jahren zum Mainstream werden, nach nur 11 Prozent im Jahr 2024. Weniger beruhigend sind die Meldungen zur Sicherheit, denn laut The Block untersucht Ledger Abflüsse aus Wallets, die über den Händler CryptoBilis gekauft wurden.

Die geschätzten Verluste liegen bei mehr als 86 Millionen Dollar. Solche Fälle zeigen, wie teuer ein einziger Fehler im Kryptomarkt werden kann. Für Bitcoin bleibt das Bild damit gemischt, denn das große Geld kommt langsam, während die Risiken schnell zuschlagen. Selbst eine Rückkehr zum Rekord würde nur gut 50 Prozent bringen, und dafür müsste der Kurs erst die Zone um 87.000 Dollar zurückerobern, an der er Anfang der Woche gescheitert ist. Viele Anleger suchen deshalb nach einem Einstieg, der Schutz vor Fallen bietet und gleichzeitig deutlich mehr Spielraum nach oben lässt.

Pepeto setzt auf Sicherheit, während Bitcoin unter Druck steht

Die Verluste bei Ledger-Kunden zeigen, dass Sicherheit im Kryptomarkt bares Geld wert ist, ob bei der Wallet oder beim Kauf eines Tokens. Genau hier setzt Pepeto an, ein Presale-Projekt, dessen Werkzeuge bereits in Betrieb sind und Käufer vor betrügerischen Token schützen sollen.

Der integrierte Sicherheitsscanner prüft jeden Token mit 42 Tests und führt einen simulierten Kauf und Verkauf durch, bevor echtes Geld fließt. Verdächtige Verträge werden blockiert, und ein Wert von 6 von 100 Punkten kennzeichnet eine Falle, sodass der Trade gar nicht erst ausgeführt wird. Neben dem Scanner arbeiten bereits PepetoSwap ohne Handelsgebühr und eine Bridge, also echte Werkzeuge statt bloßer Pläne. Auch der Presale selbst gilt als abgesichert, weil SolidProof den kompletten Code der Smart Contracts geprüft und freigegeben hat, noch bevor der Verkauf startete.

Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer, der bereits den ursprünglichen Pepe Coin aufgebaut hat. Pepe wuchs aus dem Nichts auf einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar, und das ohne ein einziges Produkt. Pepeto startet mit demselben Angebot von 420 Billionen Token, doch diesmal arbeiten Börse, Bridge und Scanner schon heute. Denselben Preis mit echten Werkzeugen im Rücken zu erreichen, ist aus Sicht des Projekts keine bloße Vermutung, denn das Muster hat sich schon einmal gezeigt.

Bislang haben Käufer im Presale mehr als 10 Millionen Dollar investiert. Wer zum aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar einsteigt, kauft vor jedem späteren Börsenpreis. Wenn dieselbe Person es nun mit deutlich mehr Substanz erneut versucht, fällt es schwer, den heutigen Einstieg zu übersehen. Mit jeder Presale-Runde steigt der Preis weiter an, während Bitcoin für jeden Prozentpunkt Milliarden an neuem Kapital braucht. Wer mehr Spielraum sucht, als BTC noch bietet, bekommt hier echte Werkzeuge zu einem Preis, den es nach dem Presale nicht mehr geben wird.

Fazit

Bitcoin steht ein Jahr nach dem Crash vom Oktober 2025 noch immer gut ein Drittel unter seinem Rekord. Pepeto verbindet die Sicherheitsfrage dieser Woche mit einem frühen Einstieg, der bei Bitcoin längst vorbei ist. Bei einem Gesamtwert von etwa 1,65 Billionen Dollar wäre schon eine Verdopplung für Bitcoin ein gewaltiger Kraftakt. Ein Presale startet dagegen aus einer winzigen Bewertung, in der jede neue Nachfrage spürbar wirkt. Pepe hat vorgemacht, was aus einer solchen Basis werden kann, obwohl damals kein einziges Produkt existierte. Der richtige Einstieg zur richtigen Zeit kann ein Portfolio verändern, und wer heute kauft, handelt auf dasselbe Signal, bevor die Masse es sieht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht Bitcoin ein Jahr nach dem Crash vom Oktober 2025?

Bitcoin kostet am 9. Oktober 2026 rund 82.500 Dollar und liegt damit etwa 34 Prozent unter dem Rekordhoch von gut 126.000 Dollar.

Wie schützt Pepeto Anleger vor betrügerischen Token?

Pepeto prüft jeden Token mit 42 Tests und blockiert verdächtige Verträge. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.