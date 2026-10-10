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Die Bitcoin Prognose hat in den letzten 24 Stunden einen harten Stresstest erlebt. Innerhalb eines Tages wurden Positionen im Wert von 1,09 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen, und BTC rutschte kurzzeitig auf 80.350 Dollar. Gleichzeitig schoben kurzfristige Halter 55.600 Bitcoin mit Verlust auf die Börsen, mehr als beim großen Ausverkauf im Juni. Am Freitag kam der Kurs zwar zurück, doch eine einzige Marke entscheidet nun darüber, wohin die Bitcoin Prognose für den Rest des Jahres zeigt. Ist das der Beginn einer Kapitulation oder genau die Angstphase, in der in jedem Zyklus die größten Gewinne vorbereitet wurden?

Bitcoin Prognose nach Liquidationen, ETF-Abflüssen und der BTC-Rückkehr über 82.000 Dollar

Der Abverkauf begann am Donnerstag, als Sorgen um einen Angriff auf den Iran und ein hoher Ölpreis die Märkte belasteten. Laut Cointelegraph fiel BTC an der Börse Bitstamp bis auf 80.350 Dollar, den tiefsten Stand seit dem 18. September. CoinGlass zählte Liquidationen von 1,09 Milliarden Dollar in 24 Stunden, davon 1,05 Milliarden Dollar auf Long-Positionen. Spot-Bitcoin-ETFs verloren zuletzt 485 Millionen Dollar an einem Tag, der höchste Abfluss seit Juni, was die Bitcoin Prognose weiter eintrübte.

Wie CoinDesk berichtet, erholte sich BTC über Nacht wieder über 82.000 Dollar, nachdem Donald Trump Angriffe auf den Iran ausschloss und der Ölpreis nachgab. Aktuell notiert Bitcoin bei knapp 82.600 Dollar. Laut CryptoQuant-Analyst Amr Taha fielen Verkaufswellen kurzfristiger Halter wie am Donnerstag in der Vergangenheit oft mit kurzen Kapitulationsphasen vor einer Erholung zusammen.

Für die Bitcoin Prognose ist nun die Marke von 82.500 Dollar entscheidend, denn sie bildet die Nackenlinie einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Hält sie als Unterstützung, wäre die bullishe Umkehr bestätigt. Doch selbst im besten Fall bleibt die Rechnung nüchtern, denn eine Rückkehr zum Rekordhoch von 126.000 Dollar brächte gut 50 Prozent. Die Frage ist deshalb, wo die Wallets, die am schnellsten reagieren, ihr Geld parken, solange sich der große Markt noch sortiert.

Jenseits der Bitcoin Prognose, warum Pepeto mit seiner gebührenfreien Börse in der Angstphase auffällt

Während Analysten über die 82.500-Dollar-Marke streiten, baut Pepeto bereits das, worüber die meisten Presale-Projekte nur reden. Gerade in Phasen wie dieser, in denen Angst den Markt bestimmt, entstehen die Einstiege, über die später alle sprechen.

Herzstück ist PepetoSwap, eine Börse ohne Handelsgebühren, die bereits mit einem Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar getestet wurde. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Die Plattform führt Markt-, Limit- und DCA-Orders mit standardmäßigem MEV-Schutz aus, und ein privates Relay blockiert Front-Runner, sodass der angezeigte Preis auch der ausgeführte Preis ist. Eine ebenfalls gebührenfreie Bridge verschiebt Token in weniger als 60 Sekunden zwischen fünf Blockchains.

Anders als bei vielen Presales ist die Sicherheitsfrage hier bereits geklärt. SolidProof hat den kompletten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale öffnete, und auch das Team hat die KYC-Prüfung bestanden, sodass der Presale auf geprüftem Code und einem identifizierten Team aufbaut. Mitgründer ist zudem der Entwickler, der den ursprünglichen Pepe-Coin geschaffen hat. Bisher sind mehr als 10 Millionen Dollar von Presale-Käufern eingegangen, während der Token noch 0,000000188 Dollar kostet.

Das Angebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt und wächst nicht weiter. Steigt die Nachfrage bei fester Menge, folgt der Preis in der Regel. Jede verkaufte Stufe hebt den Preis der nächsten an, und ein Binance-Listing rückt näher. Ein Coin mit 1,66 Billionen Dollar Marktwert braucht gigantische Zuflüsse, ein junges Projekt reagiert schon auf einen kleinen Teil davon. Diese Logik hat in früheren Zyklen vor allem den frühesten Käufern genützt. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und den größten Hebel pro investiertem Dollar sucht, könnte bei Pepeto einen der stärksten Einstiege finden, die vor dem Listing noch offen sind.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hat diese Woche eine klare Linie gezogen, die gehebelten Long-Positionen sind aus dem Markt gespült. Selbst eine Rückkehr zum Rekordhoch brächte bei einem Marktwert von 1,66 Billionen Dollar nur gut 50 Prozent. Die Gewinner jedes Zyklus kauften in der Angst und nicht erst, als die Schlagzeilen nachzogen. Pepeto passt in dieses Muster, mit einer laufenden Börse, geprüftem Code und einem Binance-Listing in Reichweite. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website wird mit jeder Stufe teurer. Sobald das Listing kommt, dürfte dieser Preis Geschichte sein, und mit ihm die Chance, die frühe Käufer in früheren Zyklen zu Gewinnern machte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose nach dem Einbruch auf 80.350 Dollar?

Entscheidend ist die Marke von 82.500 Dollar, denn hält sie, wäre eine bullishe Umkehrformation bestätigt.

Warum fällt Pepeto in der aktuellen Marktphase auf?

Pepeto fällt auf, weil seine Börse PepetoSwap ohne Handelsgebühren arbeitet, SolidProof den Code geprüft hat und Käufer mehr als 10 Millionen Dollar investiert haben. Infos bietet die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.