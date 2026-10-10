XRP Prognose am 9. Oktober, hält die Marke von 1,40 Dollar nach dem Abverkauf?

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Die XRP Prognose steht an einem Wendepunkt, denn der Kurs ist in dieser Woche von 1,53 Dollar bis auf 1,32 Dollar gefallen. Am Freitag notiert XRP wieder bei rund 1,38 Dollar, doch die Lage bleibt angespannt. Gleichzeitig kehren institutionelle Fonds als Käufer zurück, während Ripple sein Geschäft mit großen Hedgefonds Schritt für Schritt ausbaut. Privatanleger bauen dagegen ihre Hebelpositionen ab, und genau dieser Gegensatz macht die nächsten Tage spannend. Wer gewinnt dieses Tauziehen, und was heißt das für die XRP Prognose? Und warum richten manche Anleger ihren Blick längst auf Projekte, die noch vor ihrem ersten Börsentag stehen?

XRP Prognose, ETF-Zuflüsse treffen auf eine schwache Charttechnik

Laut CoinGecko liegt der XRP Kurs am Freitag bei etwa 1,38 Dollar und damit rund 8,7 Prozent tiefer als vor einer Woche, trotz einer Erholung von 1,9 Prozent in den letzten 24 Stunden. Der Druck kommt aus dem gesamten Markt, denn auch Bitcoin und Ether verloren in den vergangenen Tagen deutlich. Steigende Anleiherenditen und die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung belasten alle riskanten Anlagen. Für die XRP Prognose ist deshalb entscheidend, ob Käufer die Zone um 1,40 Dollar verteidigen können.

Wie FXStreet berichtet, verbuchten die US-Spot-ETFs auf XRP am Donnerstag Zuflüsse von 8 Millionen Dollar, womit seit ihrem Start rund 1,8 Milliarden Dollar in die Fonds geflossen sind. Am Terminmarkt kühlt die Nachfrage dagegen ab, denn das offene Interesse fiel auf 2,3 Milliarden XRP nach 2,8 Milliarden im August. Ripple selbst baut sein Geschäft weiter aus und betreut über Ripple Prime inzwischen auch den Hedgefonds Brevan Howard mit rund 35 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen. Charttechnisch liegt die erste Unterstützung beim 50-Tage-Durchschnitt nahe 1,40 Dollar, darunter folgen 1,38 und 1,34 Dollar.

Nach oben wartet bei 1,64 Dollar der erste ernsthafte Widerstand, danach folgt die Zone um 1,70 Dollar. Nächste Woche bringen die US-Inflationsdaten und die Zinsentscheidung der Fed im Oktober frische Bewegung in den Markt. Selbst ein Anstieg auf 1,70 Dollar, das obere Ziel der aktuellen XRP Prognose, brächte von heute aus nur gut 20 Prozent. Für spürbar größere Sprünge suchen viele Anleger deshalb an anderer Stelle, nämlich dort, wo fertige Produkte auf eine noch kleine Bewertung treffen.

Pepeto zieht Aufmerksamkeit auf sich, während die XRP Prognose an 1,40 Dollar hängt

Die Nachrichten rund um Ripple Prime prägen die XRP Prognose und zeigen zugleich, wohin echtes Geld derzeit fließt, nämlich zu Projekten mit fertigen Produkten statt mit Versprechen. Während XRP seine Rolle im Finanzsystem ausbaut, setzt Pepeto an einem anderen Punkt an, nämlich bei den Kosten des Handels. Genau deshalb taucht das Projekt bei Tradern immer häufiger auf.

Das Team hat eine Cross-Chain-Brücke gebaut, die bereits live ist und Token in weniger als einer Minute über fünf Netzwerke von Ethereum bis Solana verschiebt, und das ohne jede Brückengebühr. Konkurrierende Lösungen verlangen oft 15 bis 50 Dollar und frieren Gelder mitunter ein, wenn ein Transfer hängen bleibt. Bei Pepeto werden fehlgeschlagene Überweisungen automatisch rückabgewickelt, und zu keinem Zeitpunkt hält eine dritte Partei die Token der Nutzer.

Je mehr Netzwerke parallel laufen, desto wichtiger werden Tempo und Kosten, und Pepeto deckt beides ab. Die hauseigene Börse PepetoSwap erhebt auf jeden Tausch null Gebühren und prüft jeden Vertrag vor dem Handel mit einem Risikoscanner aus 42 Einzelchecks. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales vollständig geprüft und ohne Beanstandungen verifiziert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass der Smart Contract hält, was er verspricht. Hinter der technischen Umsetzung steht ein Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat.

Die Nachfrage ist bereits sichtbar, denn im Presale sind mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen. Noch liegt der Einstiegspreis bei 0,000000188 Dollar. Erfahrene Anleger wissen, dass die größten Gewinne oft vor dem Moment entstehen, in dem der übrige Markt hinschaut, und frühe XRP-Käufer haben genau das erlebt. Sollte der Token nach dem Listing das von Analysten genannte Hundertfache erreichen, könnten aus 1.000 Dollar rechnerisch 100.000 Dollar werden. Diese Presale-Phase dürfte allerdings nicht zurückkehren, sobald die Börsen die erste Kerze setzen.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an die Marke von 1,40 Dollar gebunden, und die meisten Anleger hoffen auf 10 bis 20 Prozent. Bei 87 Milliarden Dollar Marktwert sind das faire Ziele, mehr gibt diese Größe kaum her. In jedem Zyklus gewannen jene am meisten, die über die großen Werte hinausblickten. Bei Pepeto ist dieses Setup offen, und das Listing dürfte Presale-Käufer von späteren Zuschauern trennen. Die eingesammelten Millionen zeigen, dass die erste Gruppe schnell wächst. Wer kauft, solange dieser Preis gilt, hat die möglichen Listing-Gewinne noch vor sich und gehört zu einem Kreis, der sich pro Zyklus nur einmal bildet.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose aktuell?

Die XRP Prognose bleibt vorsichtig, denn XRP notiert mit rund 1,38 Dollar direkt an der Unterstützung, darunter folgt 1,34 Dollar. Den ersten Widerstand sehen Analysten bei 1,64 Dollar.

Wie funktioniert die Pepeto Brücke?

Die Pepeto Brücke verschiebt Token in unter einer Minute gebührenfrei über fünf Netzwerke und wickelt fehlgeschlagene Transfers automatisch zurück. Mehr dazu finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.