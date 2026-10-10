XRP Prognose aktuell im Oktober 2026. ETFs kaufen, während der Kurs bei 1,39 Dollar wackelt

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Die XRP Prognose gibt in dieser Woche Rätsel auf, denn der Kurs fiel am Donnerstag bis auf 1,32 Dollar, nachdem XRP wochenlang stabil über 1,48 Dollar gehalten hatte. Trotzdem floss am selben Tag frisches Geld in die XRP-ETFs, während Bitcoin- und Ether-Fonds zur gleichen Zeit Hunderte Millionen Dollar verloren. Auf dem Ledger ist für heute außerdem ein lange erwartetes Upgrade angesetzt, das die Nutzung des Netzwerks verändern könnte. Große Fonds kaufen also genau dann, wenn der Kurs fällt. Für die XRP Prognose wird damit eine Frage spannend. Wissen die Fonds etwas, das der Markt noch nicht eingepreist hat?

XRP Prognose zwischen ETF-Zuflüssen und dem Kampf um 1,30 Dollar

Der XRP Kurs steht am Freitag laut CoinMarketCap bei rund 1,39 Dollar, der Marktwert liegt bei etwa 87 Milliarden Dollar. Am Donnerstag fiel der Token bis auf 1,318 Dollar und schloss bei 1,379 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund neun Prozent, und der Kurs liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei 1,42 Dollar. Dabei wurden XRP-Positionen im Wert von 29,5 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen.

Spannend wird die XRP Prognose durch die Fondsdaten. Laut SoSoValue flossen am Donnerstag 8,17 Millionen Dollar in die Spot-XRP-ETFs, und das als einziger großer Kryptofonds mit Zuflüssen. Das verwaltete Vermögen dieser ETFs liegt damit bei rund 1,56 Milliarden Dollar.

Auf dem Ledger soll heute das Batch-Upgrade aktiviert werden, mit dem Nutzer bis zu acht Transaktionen in einem Schritt bündeln können. Charttechnisch gilt für die XRP Prognose die Zone um 1,26 Dollar als nächste wichtige Unterstützung, darunter folgt eine zweite Zone bei 1,10 Dollar. Nach oben müsste XRP zuerst die 50-Tage-Linie zurückerobern, um wieder Kurs auf 1,53 Dollar zu nehmen. Das Allzeithoch von 3,66 Dollar liegt mehr als 60 Prozent höher.

Selbst eine XRP Prognose mit Rückkehr zum Allzeithoch würde den Kurs nicht einmal verdreifachen. Bei einem Marktwert von 87 Milliarden Dollar bräuchte jede Verdopplung weitere 87 Milliarden Dollar an frischem Kapital. Für große Fonds mag das genügen, für ein kleines Depot bleibt der Hebel begrenzt. Wer mehr erreichen will, sucht deshalb nach dem Punkt, an dem die nächste große Bewegung startet, lange bevor sie an einer Börse sichtbar wird.

Warum Pepeto neben XRP mit null Gebühren Presale-Käufer anzieht

XRP zieht selbst in einer schwachen Woche Millionen über die ETFs an, und die XRP Prognose bleibt für große Fonds interessant. Die größten Gewinne eines Zyklus kommen jedoch oft von Coins, die noch keine Börse erreicht haben. Bei dieser Suche fällt ein Name immer wieder, nämlich Pepeto.

Das Projekt betreibt mit PepetoSwap eine live Börse, die bei keinem einzigen Trade Gebühren verlangt. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, auf PepetoSwap kostet derselbe Trade nichts. Die Plattform hat bereits 50 Millionen Dollar an Tagesvolumen abgewickelt, ohne dem Händler etwas abzunehmen. Daneben ist eine Cross-Chain-Bridge in Betrieb, über die Nutzer ihre Token in weniger als einer Minute und ohne Bridge-Gebühr von Ethereum, BNB Chain, Solana, Base oder Arbitrum auf ein anderes dieser Netzwerke bringen. Bei anderen Anbietern zahlen Nutzer dafür 15 bis 50 Dollar und warten im schlechtesten Fall stundenlang auf ihr Geld.

Für die Sicherheit der Käufer hat SolidProof jeden einzelnen Smart Contract vollständig auditiert, sodass der gesamte Code schon vor dem Start des Presales geprüft und bestätigt war. Im Entwicklerteam arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte, und der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin aufgebaut. Ein integrierter Scanner testet jeden Contract, bevor ein Swap ausgeführt wird, und senkt so das Betrugsrisiko, das viele kleine Anleger ihr Geld kostet.

Käufer haben bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale von Pepeto gesteckt, und der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token. Jede neue Presale-Stufe kostet mehr als die vorherige, wodurch der Einstiegspreis Schritt für Schritt steigt. Analysten halten von diesem Niveau aus ein Potenzial von bis zu 100x für denkbar. Erst das bevorstehende Listing würde aus diesem Ziel einen handelbaren Kurs machen.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt, dass Fonds auf den nächsten Anstieg setzen, obwohl der Kurs schwächelt. Wer früh in XRP eingestiegen ist, sitzt auf Gewinnen, die Nachzügler nur von außen betrachten. Ein ähnliches Muster könnte sich um Pepeto bilden, zu einem Preis, den kaum ein Händler kennt. Ein Presale-Token braucht nur einen Bruchteil der 87 Milliarden Dollar, die XRP für jede Verdopplung bräuchte. Dass mehr als 10 Millionen Dollar mitten in der Angst des Marktes flossen, zeigt, dass diese Käufer gerechnet haben. Wer jetzt kauft, könnte den vollen Abstand zum Listingpreis mitnehmen, bevor sich die Tür zum günstigsten Einstieg schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für Ende Oktober 2026 aus?

Die XRP Prognose hängt an der Unterstützung bei 1,26 Dollar. Hält diese Zone, ist ein Anlauf auf 1,42 Dollar und danach auf 1,53 Dollar möglich, während ein Bruch den Weg Richtung 1,10 Dollar öffnen könnte.

Wie können Anleger neben XRP sicher früh einsteigen?

Pepeto bietet einen Presale, dessen Smart Contracts SolidProof vollständig geprüft hat, und ein Scanner testet jeden Contract vor einem Swap. Jede neue Stufe kostet mehr als die aktuelle. Den Einstieg finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.