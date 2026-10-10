Leipzig (ots) -Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) freut sich über eine Nominierung für den Grimme Online Award. Das vom MDR gemeinsam mit der Produktionsfirma Hoferichter & Jacobs initiierte Webprojekt "DNA des Ostens", weitergeführt von der Bundesstiftung Aufarbeitung, wurde in der Kategorie Wissen und Bildung in das Auswahlverfahren des renommierten Preises aufgenommen. Die Nominierung wurde am 10. Oktober 2026 im Rahmen der Düsseldorfer Ausgabe der re:publica im NRW-Forum bekannt gegeben. Insgesamt wurden 28 Netzangebote für den Grimme Online Award nominiert. "DNA des Ostens" ist ein crossmediales Projekt, das die Identität, Prägungen und Erfahrungen der Ostdeutschen im vereinten Deutschland untersucht. Die Verleihung des Grimme Online Award 2026 findet am 1. Dezember in Essen statt.Erfahrungen prägen den Blick auf unser Leben: die Eltern, die Heimat, aber auch große gesellschaftliche Umwälzungen wie die Wende. Wie stark ähneln sich die Erfahrungen der Ostdeutschen - und haben sie eine "DNA des Ostens" geformt? Das Portal "DNA des Ostens" (https://www.mdr.de/themen/dnadesostens) basiert auf weit mehr als 100 Quellen, wissenschaftlichen Studien, Publikationen und Erhebungen aus den vergangenen 70 Jahren zum Thema Prägungen und gesellschaftliche Wirkungen auf Menschen in Ostdeutschland. Die zwischen 1950 und 2000 geborenen Ostdeutschen werden in neun Generationen unterschieden und ihre wohl wichtigsten Ereignisse und Erfahrungen analysiert: Sie reichen von Juri Gagarin bis Fridays for Future, von der Krippenbetreuung bis zur Treuhandabwicklung, vom Mauerbau bis zur Corona-Pandemie. Diese Prägungen geben jedem Jahrgang eine gemeinsame "DNA", eine biografische Schnittmenge, die ihre Perspektive bis heute maßgeblich formt und an folgende Generationen weitergeben wird. Das für den Grimme Online Award nominierte Webprojekt "DNA des Ostens" versteht sich als Ausgangspunkt einer Verständigung und eines Dialogs über ostdeutsche Identitäten.MDR-Podcast "DNA des Ostens" erweitert OnlineprojektSeit Oktober 2025 erweitert ein MDR-Audioangebot das großangelegte Projekt "DNA des Ostens". Im Podcast "DNA des Ostens" (https://www.ardsounds.de/sendung/dna-des-ostens/urn:ard:show:02145a11a7bf361d/) geht Host Anna Thalbach einer der zentralen gesellschaftlichen Fragen Deutschlands nach: Warum ist das Zusammenwachsen von Ost und West auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer so schwierig? Viele Menschen im Osten fühlen sich nicht ausreichend gesehen und als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Gleichzeitig blicken viele Menschen im Westen mit Unverständnis auf Entwicklungen in den ostdeutschen Bundesländern, etwa bei Wahlen. Der Podcast beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven, fragt nach den Ursachen bestehender Gräben und sucht nach Wegen für ein besseres Miteinander. "DNA des Ostens" kann in ARD Sounds gestreamt werden und ist eine Produktion der Hoferichter & Jacobs GmbH im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Für den Podcast wurden Interviews der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur verwendet.Über den Grimme Online AwardMit dem Grimme Online Award werden seit dem Jahr 2001 vom Grimme-Institut qualitativ hochwertige publizistische Online-Angebote ausgezeichnet. In vier Kategorien (Information, Wissen und Bildung, Kultur und Unterhaltung und Spezial) werden maximal acht Preise vergeben. Der Grimme Online Award Wissen und Bildung zeichnet beispielhafte Angebote aus, die der Vermittlung von allgemein relevanten Wissensinhalten dienen und einen Beitrag für gesellschaftliche Bildung, Beratung und Aufklärung leisten.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6368592