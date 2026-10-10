Ethereum Prognose heute, ETH Kurs fällt unter 2.500 Dollar nach acht Tagen ETF-Abflüssen, wo liegt der Boden?

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Die Ethereum Prognose steht unter Druck, denn US-Spot-ETFs auf Ether meldeten am 8. Oktober bereits den achten Abflusstag in Folge. Allein im Oktober haben Anleger rund 578,9 Millionen Dollar aus diesen Fonds abgezogen. Der Kurs fiel zeitweise auf 2.406 Dollar und kämpft jetzt um die wichtige Marke von 2.500 Dollar. Gleichzeitig wurden Long-Positionen auf ETH im Wert von über 300 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen. Ist das der Boden, auf den viele Käufer warten, oder nur eine Pause vor dem nächsten Rutsch, und was bedeutet das für die Ethereum Prognose der kommenden Wochen?

Was bedeuten die ETF-Abflüsse für die Ethereum Prognose?

Ether kostet laut CoinGecko derzeit 2.489 Dollar und hat in den vergangenen sieben Tagen 9,8 Prozent verloren. Mit rund 304 Milliarden Dollar Marktwert bleibt Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung. Für die Ethereum Prognose ist jedoch vor allem entscheidend, wie sich die großen Fonds verhalten.

Laut The Crypto Times flossen am 8. Oktober netto rund 72,5 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs ab. Seit Beginn der Serie am 29. September summieren sich die Abflüsse auf rund 641,3 Millionen Dollar.

Entscheidend ist nun vor allem das Tief bei 2.406 Dollar, denn ein Schlusskurs darunter würde den Weg nach unten wieder öffnen. Hält ETH dagegen die Marke von 2.500 Dollar, könnte sich der Markt kurzfristig beruhigen. In Thailand dürfen ab dem 16. Oktober erstmals Ethereum-ETFs gehandelt werden, was neue Nachfrage bringen könnte.

Für die Ethereum Prognose bedeutet das vor allem eines, und zwar Geduld. Selbst eine Rückkehr auf das Wochenhoch von 2.737 Dollar brächte nur rund 10 Prozent, und größere Sprünge brauchen bei über 300 Milliarden Dollar Bewertung Monate. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo die Zeit für sie arbeitet und nicht gegen sie.

Pepeto und der Vorteil, einen Schritt vor der Masse zu stehen

Während Fonds seit dem 29. September über 640 Millionen Dollar aus Ether abgezogen haben, sucht frisches Kapital längst nach dem nächsten Einstieg. Das wirklich große Geld entsteht in jedem Zyklus nämlich einen Schritt vor der Masse, und zwar in Coins, die noch gar nicht an den Börsen gelistet sind. Genau dort steht Pepeto gerade, mit funktionierenden Werkzeugen und einer Listung, die noch bevorsteht.

Das stärkste Argument ist die Cross-Chain-Bridge des Projekts. Wer heute Token zwischen zwei Blockchains verschiebt, zahlt meist 15 bis 50 Dollar, und eine gescheiterte Übertragung kann Guthaben dauerhaft blockieren. Die Bridge von Pepeto bewegt Token dagegen in weniger als einer Minute über fünf Netzwerke, darunter Ethereum und Solana. Dabei fallen keine Gebühren an, es entstehen keine Wrapped Token und kein Dritter ist beteiligt. Die Token werden auf der einen Chain gesperrt und nach einem Nachweis auf der anderen erzeugt, sodass die Gesamtmenge stets gleich bleibt. Dieser Vorteil wirkt bei jeder einzelnen Bewegung eines Händlers und spart bares Geld.

Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Einstieg liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar. Hinter dem Projekt steht der Schöpfer des ersten Pepe-Coins, während ein Teammitglied mit Binance-Hintergrund die Entwicklung verantwortet. Die Sicherheitsfirma SolidProof hat sämtliche Smart Contracts von Pepeto noch vor dem Start des Presales auditiert und freigegeben, sodass Käufer nicht fürchten müssen, an fehlerhaftem oder manipuliertem Code zu scheitern. Damit fällt genau das Risiko weg, an dem die meisten Presales am Ende zerbrechen.

Frühe Käufer, die im letzten Zyklus nur einen Tag vor der Masse eingestiegen sind, machten aus kleinen Beträgen teils Gewinne, die ihr Leben veränderten. Dasselbe Zeitfenster könnte sich jetzt bei Pepeto öffnen, denn nach der Listung zahlen alle anderen in der Regel einen höheren Preis. Sobald der Ticker live geht, dürfte der aktuelle Einstiegspreis nicht mehr verfügbar sein.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Markt, der für große Gewinne lange braucht. Acht Tage ETF-Abflüsse belegen, dass institutionelles Geld sich zurückhält. Bei rund 304 Milliarden Dollar Marktwert kann die beste Ethereum Prognose das Kapital kaum vervielfachen. Pepeto braucht keine Monate, denn mehr als 10 Millionen Dollar beweisen, dass der Markt diesen Einstieg gewählt hat. Zwischen Stunden zu früh und Stunden zu spät kann der Unterschied liegen zwischen Gewinnen, die das Leben verändern, und dem Zusehen, wie andere gewinnen. Wer jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich den Presale-Preis, für den alle anderen nach der Listung voraussichtlich mehr zahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für Oktober 2026 aus?

Die Ethereum Prognose für Oktober hängt an 2.500 Dollar. Unter 2.406 Dollar drohen weitere Verluste, neue ETF-Zuflüsse könnten eine Erholung stützen.

Was macht Pepeto zu einem interessanten Presale?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Cross-Chain-Bridge über fünf Netzwerke, ist von SolidProof geprüft und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.