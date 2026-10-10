XRP News Oktober: 200 Millionen Token bewegt, drei Upgrades in 18 Stunden - und der Kurs fällt trotzdem

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Die wichtigste XRP News dieser Woche: Ripple bewegt 200 Millionen Token zwischen eigenen Adressen, und innerhalb von 18 Stunden gehen drei Protokoll-Upgrades auf dem Ledger live. Trotzdem fällt der Kurs am 9. Oktober auf 1,40 Dollar und verliert mehr als vier Prozent. Bitcoin rutscht unter 82.000 Dollar, und über eine Milliarde Dollar an gehebelten Positionen werden liquidiert. Batch-Transaktionen, Rollen-Delegation und ein Sicherheitsfix sollen das Netzwerk für institutionelle Nutzer öffnen. Doch der breite Abverkauf überlagert jede Einzelnachricht. Was passiert, wenn die Infrastruktur wächst, aber das Kapital in die andere Richtung fließt?

Welche XRP News bewegen den Markt diese Woche?

Ripple hat am 8. Oktober 200 Millionen XRP von einer internen Adresse zur nächsten verschoben und anschließend 20 Millionen an eine neue, unbekannte Adresse geschickt. Die Transaktion fällt zusammen mit der Aktivierung des PermissionDelegationV1_1-Upgrades, das am gleichen Abend um 21:25 UTC live ging, wie U.Today berichtet. Dieses Update erlaubt es Unternehmen, bis zu zehn verschiedene Rollen an externe Anwendungen zu vergeben, ohne ihre privaten Schlüssel preiszugeben.

Am 9. Oktober folgen zwei weitere Upgrades: ein Sicherheitsfix um 14:12 UTC und BatchV1_1 um 14:46 UTC, wie CoinTurk dokumentiert. Batch erlaubt es Nutzern, bis zu acht Transaktionen zu einer einzigen Operation zu bündeln, die entweder komplett durchgeht oder komplett scheitert. Der Start von Evernorths XRPN-Fonds auf der Nasdaq wurde auf den 12. Oktober verschoben, Teucriums 2x-Short-XRP-ETF auf den 11. Oktober.

XRP notiert bei 1,40 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 88,2 Milliarden Dollar. Bei diesem Marktwert braucht jeder Prozentpunkt nach oben fast eine Milliarde Dollar an frischem Kapital. Die Infrastruktur wächst, aber der Kurs spiegelt nichts davon wider. Das optimistischste Kursziel für Oktober liegt bei 1,62 Dollar, ein Plus von 15 Prozent, das bei dieser Marktgröße Monate brauchen kann. Genau in dieser Lücke öffnet sich ein Fenster für Projekte, die noch am Anfang stehen.

Pepeto wächst, während der Markt auf Wirkung wartet

Während Ripple für Institutionen baut, baut Pepeto für den einzelnen Anleger: eine gebührenfreie Börse, einen Risikoscanner und eine Brücke über fünf Blockchains. Die Upgrades am XRP Ledger stärken die Basis für Jahre, doch Pepeto liefert die Werkzeuge, die Käufer heute schon nutzen können. Wer hier einsteigt, kauft nicht einen großen Coin mit begrenztem Spielraum, sondern ein Presale-Projekt vor dem Listing.

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar in seinem Presale eingesammelt, und die Werkzeuge dahinter stehen nicht nur auf dem Papier. Sie sind live und funktionieren bereits. Das feste Angebot von 420 Billionen Token wächst nie, und jede Woche verbrennt das Protokoll einen Teil davon. Wenn das Angebot sinkt und die Nachfrage nach dem Listing steigt, hat der Kurs nur eine Richtung.

Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar liegen die Einstiegskosten auf einem Niveau, das bei großen Coins längst Geschichte ist, und das Renditepotenzial nach dem Listing ist entsprechend groß. Als XRP 2024 noch bei 0,50 Dollar notierte, glaubte kaum jemand an einen Anstieg auf 3,65 Dollar, doch genau das geschah, und frühe Käufer vervielfachten ihren Einsatz. Wer heute zum Presale-Preis kauft, steigt vor dem Listing ein und sichert sich das größte Renditepotenzial. Genau dieses Fenster bietet Pepeto im Moment auf der offiziellen Pepeto-Website.

Hinter dem Projekt steht der Gründer des allerersten Pepe-Tokens. Den Code entwickelt ein ehemaliges Teammitglied von Binance. Vor dem Start des Presales hat das Sicherheitsunternehmen SolidProof jede einzelne Zeile des Codes geprüft und verifiziert, damit Käufer sich auf eine geprüfte Grundlage verlassen können. Der vollständige Prüfbericht ist öffentlich zugänglich und kann von jedem eingesehen werden.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigen ein Netzwerk, das schneller wächst als sein Kurs. Jeder Zyklus bringt einen Gewinner hervor, und dieser Gewinner war schon günstig, als die Masse noch in die andere Richtung schaute. XRP bewies das 2024 bei 0,50 Dollar, bevor der Kurs auf 3,65 Dollar lief. Mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass das Vertrauen in Pepeto real ist. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Presale-Preis und das volle Renditepotenzial vor dem Listing. Der Presale läuft jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Ripple-Nachrichten im Oktober 2026?

Drei Protokoll-Upgrades gingen am 8. und 9. Oktober live, darunter BatchV1_1 für gebündelte Transaktionen und PermissionDelegation für institutionelle Rollenvergabe. Ripple bewegte 200 Millionen XRP zwischen eigenen Adressen.

Was macht Pepeto für Anleger interessant?

Pepeto betreibt einen Live-Risikoscanner und eine gebührenfreie Börse, die bereits im Presale funktionieren. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den niedrigsten Preis und das volle Renditepotenzial vor dem Listing. Sämtliche Informationen zum Presale stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.