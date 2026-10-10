Ethereum News Oktober 2026: Glamsterdam live, ETF-Abflüsse bei 360 Millionen, und ein Presale zieht Kapital an

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Ethereum hat am 6. Oktober das Glamsterdam-Upgrade auf dem Sepolia-Testnet aktiviert und damit das größte Protokoll-Update seit Fusaka eingeleitet. Der ETH-Kurs steht bei rund 2.490 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 303 Milliarden Dollar und hat in einer Woche sieben Prozent verloren. BitMine hält über sechs Millionen ETH und nähert sich dem selbst gesetzten Kauflimit von fünf Prozent des Angebots. US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten sechs Handelstage Abflüsse von über 360 Millionen Dollar. Thailand hat ETH-ETF-Regeln genehmigt, die ab dem 16. Oktober gelten. Trotz dieser Signale fließt Kapital in eine Richtung, die kaum jemand beobachtet. Dieser Artikel ordnet die Ethereum News ein und zeigt, wohin erfahrene Wallets gerade wechseln.

Ethereum News: Glamsterdam, BitMine-Limit und ETF-Abflüsse prägen den Oktober

Das Glamsterdam-Upgrade wurde am 6. Oktober auf dem Sepolia-Testnet aktiviert und markiert die letzte Testphase vor dem geplanten Mainnet-Start im vierten Quartal 2026, wie KuCoin berichtet. EIP-7928 bringt parallele Transaktionsverarbeitung, und die Gaslimit-Erhöhung von 60 auf 200 Millionen auf dem Testnet deutet auf eine massive Kapazitätssteigerung hin. Entwickler sprechen von einem der größten Forks in der Geschichte von Ethereum. Ein konkretes Mainnet-Datum steht noch nicht fest, doch die Ethereum Foundation peilt das vierte Quartal 2026 an.

Der ETH-Kurs steht bei 2.490 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 303 Milliarden Dollar laut FXStreet. In der vergangenen Woche verlor ETH sieben Prozent und lag damit deutlich hinter Bitcoin und Solana. Ethereum-Perpetuals werden von Short-Positionen dominiert, das Open Interest liegt bei 12,83 Millionen ETH. Changelly prognostiziert für Oktober eine Spanne von 2.336 bis 2.641 Dollar mit einem Durchschnitt von 2.489 Dollar. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 64 im Bereich Gier.

BitMine hält über sechs Millionen ETH und nähert sich dem Kauflimit von fünf Prozent des Angebots. Chairman Tom Lee erklärte, BitMine werde die Käufe einstellen, sobald die Schwelle erreicht ist, was dem Markt seinen größten Einzelkäufer entziehen könnte. ETF-Abflüsse erreichten 200 Millionen Dollar am 6. Oktober und weitere 160 Millionen am 7. Oktober. Thailand hat ETH-ETF-Regeln ab dem 16. Oktober genehmigt. Doch selbst die aggressivste Prognose bei 6.000 Dollar liefert bei einem Asset von 303 Milliarden Dollar nur ein 2,5x. Die schnellsten Wallets suchen bereits nach dem Einstieg, der eine ganz andere Rechnung aufmacht.

Pepeto: Der Einstieg, der die Bedingungen früher ETH-Erfolge wiederholt

ETH lieferte von 10 Dollar auf über 2.000 Dollar rund 200x, doch bei 303 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und Short-dominiertem Derivatemarkt ist diese Mathematik Geschichte. Genau deshalb fließt das erfahrenste Kapital jetzt in Projekte, die vor dem Listing stehen und bei einem Bruchteil dieser Bewertung die gleiche Ausgangslage bieten.

Pepeto liefert die Bedingungen, die in früheren Zyklen aus kleinen Presale-Einstiegen die größten Gewinner gemacht haben. PepetoAI liest täglich Tausende von Positionen und erkennt Risiken, bevor sie das Wallet treffen, so wie frühe ETH-Holder den Wert erkannt haben, bevor die Masse aufmerksam wurde. Anders als Einzelzweck-Tools wendet PepetoAI eine mehrschichtige Bewertung vom Einstieg bis zum Ausstieg an, die Handelsrisiko, Vertragsgesundheit und Ausstiegszeitpunkt abdeckt. Alle diese Tools arbeiten bereits in der Praxis, nicht erst nach dem Listing.

Die Sicherheit des Presales ist durch ein vollständiges Audit von SolidProof gewährleistet, das die gesamte Codebasis vor dem Start auf Schwachstellen untersucht und freigegeben hat. Der Schöpfer des originalen Pepe-Coins steht hinter der gesamten Architektur. Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine und die Cross-Chain-Bridge sind bereits live und geben Holdern echte Tools noch bevor das Listing beginnt.

Bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar und einem fixen Supply von 420 Billionen Token, das durch wöchentliche Burns schrumpft, reicht ein winziger Teil der ETH-Marktkapitalisierung für vergleichbare Kursbewegungen. 10,38 Millionen Dollar an Kapitalzuflüssen und das erwartete Binance-Listing verwandeln jede gefüllte Presale-Phase in einen Einstiegspreis, den es danach nie wieder geben wird.

Fazit

Die Ethereum News zeigen Stärke auf Protokollebene, doch bei 303 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sind die großen Multiplikatoren Geschichte. ETH wurde bei 10 Dollar gehandelt, wer damals kaufte, erzielte 200x. Pepeto steht jetzt an genau diesem Punkt, und 10,38 Millionen Dollar an Kapitalzuflüssen zeigen, dass die schärfsten Wallets dieses Zyklus ihren Platz bereits gewählt haben. Jede Presale-Runde, die sich füllt, schließt diesen Preis für immer. Wer wartet, kauft teurer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sind die wichtigsten Ethereum News im Oktober 2026?

Glamsterdam-Upgrade auf dem Sepolia-Testnet seit dem 6. Oktober mit dem Mainnet-Start im vierten Quartal geplant, BitMine nähert sich mit sechs Millionen ETH dem Kauflimit, ETF-Abflüsse überschritten 360 Millionen Dollar in einer Woche, und Thailand hat ETH-ETF-Regeln ab dem 16. Oktober genehmigt.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als Ethereum?

Pepeto bietet zum Presale-Preis den Abstand zum Börsenlisting, den ETH bei 303 Milliarden Dollar nicht mehr nachbilden kann. Alle Informationen zum Presale stehen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit.