Ethereum News Oktober 2026: 565 Millionen Dollar ETF-Abflüsse und ein 70-Millionen-Wal

Anzeige / Werbung

Die Ethereum News dieser Woche beginnen mit einer Zahl, die aufhorchen lässt: 565 Millionen Dollar in sieben Tagen, so viel haben institutionelle Investoren allein aus Spot-ETFs abgezogen. BlackRock verzeichnete am 6. Oktober Abflüsse von 202 Millionen Dollar aus seinem iShares Ethereum Trust, den größten Einzeltagesabfluss der jüngsten Geschichte. Einen Tag später folgten weitere 116 Millionen Dollar. Ein Großanleger wurde mit 28.716 ETH im Wert von fast 70 Millionen Dollar liquidiert, als der Kurs unter 2.500 Dollar fiel.

Was bedeuten diese Signale für den weiteren Verlauf von ETH, und warum richten manche Anleger ihren Blick bereits auf einen völlig anderen Einstieg? Die Antwort könnte weniger mit Ethereum zu tun haben als erwartet.

Ethereum News im Oktober: ETF-Exodus trifft auf Protokoll-Fortschritt

Laut Crypto Briefing verzeichneten US-Spot-Ethereum-ETFs in sieben aufeinanderfolgenden Tagen Abflüsse von 565 Millionen Dollar. BlackRocks iShares Ethereum Trust führte mit 202 Millionen Dollar am 6. Oktober und 116 Millionen am Folgetag. Der ETF-Sektor verwaltete Anfang Oktober noch rund 17,36 Milliarden Dollar, doch die Richtung hat sich gedreht. Die Angst vor Zinserhöhungen, die der CME FedWatch mit 64 Prozent für Oktober einpreist, drückt auf alle risikobehafteten Anlagen.

Laut Yahoo Finance eröffnete ETH am 9. Oktober bei 2.472 Dollar, dem niedrigsten Stand seit drei Wochen. Ein Großanleger verlor fast 70 Millionen Dollar durch die Liquidation von 28.716 ETH auf Binance. In der Vorwoche notierte ETH noch bei über 2.700 Dollar, ein Rückgang von rund acht Prozent in wenigen Tagen. Gleichzeitig aktivierte das Glamsterdam-Upgrade auf dem Sepolia-Testnet am 6. Oktober eine Verdreifachung des Gas-Limits für die Mainnet-Skalierung im vierten Quartal. Thailand genehmigte neue Regeln für lokale ETH-ETFs, die ab dem 16. Oktober gelten.

ETH liegt mehr als 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von knapp 4.950 Dollar. Selbst eine vollständige Erholung bedeutet nur eine Verdopplung, und bei über 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht jede Kursbewegung gewaltige Summen an frischem Kapital. Das Handelsvolumen lag zuletzt bei über 18 Milliarden Dollar am Tag, doch der Verkaufsdruck überwiegt. Für Anleger, die nach Multiplikatoren statt Prozentgewinnen suchen, liegt die Antwort nicht bei ETH. Bestimmte Presale-Projekte ziehen in genau diesem Moment Kapital an, weil ihr Einstiegspreis eine völlig andere Dynamik bietet.

Hinter den Ethereum News: Pepeto und das Presale-Fenster vor dem Listing

Während ETH-Anleger auf eine Trendwende warten, kaufen andere bereits ein. Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital eingesammelt, und anders als ETH braucht dieses Projekt keine Milliarden an Zuflüssen, um sich zu bewegen.

Die Bewegung hinter Pepeto ist keine bloße Spekulation, sondern eine Reaktion auf Werkzeuge, die Trader bereits heute nutzen können. Drei Handels-Tools bündeln genau den Schutz, den Trader normalerweise über Gebühren und Risiko jeden einzelnen Tag aufgeben. Ein gebührenfreier Cross-Chain-Swap-Motor wickelt Trades auf jeder Blockchain ab, ohne einen Cent zu kosten, und hält die gesamte Position intakt. Eine Cross-Chain-Bridge verbindet Blockchains, damit Vermögenswerte dorthin gelangen, wo die Gelegenheit wartet.

Diese Werkzeuge senken das Risiko, beseitigen Gebühren und bieten klaren Schutz. Ein PepetoAI-Risiko-Bewerter analysiert jeden Trade über seinen gesamten Verlauf und gibt alltäglichen Wallets die Art von Vorteil, den institutionelle Handelsabteilungen unter Verschluss halten. Der Presale steht bei 10,38 Millionen Dollar, einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token und einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales vollständig geprüft und verifiziert, sodass jeder Einstieg auf einer auditierten Grundlage erfolgt.

Ein Mitgründer des originalen Pepe leitet das Team gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten, und das Listing rückt schnell näher. Der Presale-Preis ist der Einstieg, der das Renditepotenzial bestimmt, denn jedes Binance-Listing bewertet die Token neu. ETH bei 2.490 Dollar bietet bestenfalls eine Verdopplung. Pepeto bei Presale-Bewertung vor einem Binance-Listing bietet eine völlig andere Rechnung, und genau das zieht die Wallets an, die jetzt kaufen.

Fazit

Die Ethereum News zeigen reale Chancen für ETH, doch bei über 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt das Renditepotenzial begrenzt. Die höchsten Renditen in der Kryptogeschichte gingen immer an die Wallets, die vor der Notierung positioniert waren. Pepeto steht mit 10,38 Millionen Dollar Presale-Kapital und einem Angebot, das durch wöchentliche Verbrennungen sinkt, genau vor diesem Moment. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, positioniert sich vor dem Binance-Listing, und dieses Zeitfenster existiert nur einmal. Die Anleger, die in sechs Monaten auf diesen Einstieg zurückblicken, treffen ihre Entscheidung heute.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht es um Ethereum im Oktober 2026?

Spot-ETFs verloren in sieben Tagen 565 Millionen Dollar, wobei BlackRock allein 318 Millionen an Abflüssen verzeichnete. Das Glamsterdam-Upgrade ging auf dem Testnet live.

Was macht Pepeto für Anleger interessant?

Der Presale vereint gebührenfreie Swaps, KI-Risikobewertung und ein kommendes Binance-Listing, das frühen Käufern ein klar begrenztes Renditefenster vor der Notierung eröffnet. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.