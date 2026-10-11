Ethereum News Oktober 2026: $1 Milliarde ETF-Abflüsse und Buterins Warnung erschüttern ETH

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BlackRock's ETHA-Fonds hat in einer Woche $477 Millionen an Nettoabflüssen verzeichnet, Vitalik Buterin warnt, dass Ethereums Roadmap ohne KI bis 2040 stocken könnte, und Hacker schicken gestohlene ETH über Tornado Cash. Neun Tage in Folge posteten ETH-ETFs Nettoabflüsse, insgesamt rund $700 Millionen seit dem 29. September. ETH handelt am 10. Oktober bei $2.491, der Fear and Greed Index steht bei 64, und die Marktkapitalisierung liegt bei $304 Milliarden.

Die Ethereum News zeichnen damit das Bild eines Marktes, der zwischen institutionellem Rückzug und großen On-Chain-Bewegungen von Walen und Hackern schwankt. In dieser Unsicherheit sammelt ein Presale-Projekt Millionen ein, weil frühe Einstiege vor einem Listing eine Mathematik bieten, die ein voll bepreister Large Cap bei seiner Bewertung nicht mehr liefern kann.

Ethereum News Oktober 2026, ETF-Abflüsse und Buterins KI-Warnung

US-Spot-Ethereum-ETFs verloren laut CryptoTicker allein in der Woche zum 10. Oktober $542 Millionen an Nettoabflüssen, wobei BlackRock's ETHA 88 Prozent davon ausmachte. Farside Investors beziffert die kombinierten BTC- und ETH-ETF-Abflüsse im Oktober auf über eine Milliarde Dollar, den schwersten Monat seit Juni. Morgan Stanley's MSSE blieb der einzige ETH-Fonds im Plus, mit $1,3 Millionen, die gegen den Strom kaum ins Gewicht fallen. Wenn der größte Vermögensverwalter der Welt ETH verkauft, stellt der Markt Fragen.

Vitalik Buterin erklärte auf der Network State Conference 2026, dass die Lean Roadmap ohne KI möglicherweise erst 2040 oder 2050 ihre Ziele erreicht laut Coinfomania. Diese Warnung trifft einen Markt, der bereits unter Druck steht, und wirft die Frage auf, ob die nächsten Upgrades schnell genug kommen, um den Kursverfall aufzuhalten. Auf der On-Chain-Seite zog ein mit F2Pool-Gründer Wang Chun verbundenes Wallet 5.173 ETH im Wert von $12,86 Millionen von Binance ab. Gleichzeitig schickten Angreifer des Triple-A-Hacks 4.970 ETH an Tornado Cash, und drei bisher ruhende Wallets deponierten 2.903 ETH bei Coinbase.

Selbst wenn ETH die $2.800-Marke durchbricht, bedeutet das bei $304 Milliarden Bewertung nur rund 12 Prozent Gewinn. Das sind solide Prozente für eine bestehende Position, aber sie liefern nicht die Vervielfachung, die vor einem Listing möglich ist, und genau dort trennen sich die Wege zwischen einem großen Coin und einem Presale.

Pepeto, der Presale, den die ETH-Abflüsse in den Fokus rücken

ETH kämpft um $2.800, während Milliarden aus ETFs fließen und Buterins Warnung das Vertrauen in den Zeitplan erschüttert. Pepeto steht auf der anderen Seite dieser Gleichung, bei einem Presale-Preis von $0,000000188, den keine Börse je gelistet hat, und die Spanne zwischen diesem Einstieg und dem erwarteten Binance-Listing ist der Grund, warum $10,38 Millionen bereits geflossen sind.

Das Projekt soll sehr bald nach dem Presale an großen Börsen starten, und ein erwartetes Binance-Listing rückt näher. Im Kern ist Pepeto eine Börse für Trader, die Schutz und null Gebühren suchen. Die Werkzeuge umfassen eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine über sechs Blockchains, eine Cross-Chain-Bridge und PepetoAI, einen Risikobewerter, der jeden Trade analysiert, bevor die Position eröffnet wird. Jeder dieser Bausteine existiert bereits vor dem Listing, was Pepeto von Projekten trennt, die erst nach dem Börsenstart anfangen zu bauen.

Der Schöpfer des originalen Pepe hat das Projekt von Grund auf gebaut, und die gesamte Codebasis wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass die technische Sicherheit von Beginn an gewährleistet war. Wer zum aktuellen Presale-Preis einsteigt, positioniert sich für die gesamte Kursspanne zwischen jetzt und dem Listing.

Diese Spanne existiert nur, solange der Presale offen ist, und $10,38 Millionen von frühen Wallets zeigen, dass die Überzeugung bereits da ist. Jeder Tag, den der Presale weiterläuft, bringt das Listing näher, und mit ihm schließt sich das Fenster für den aktuellen Einstiegspreis. Die Frage ist nicht ob, sondern wann dieses Fenster zu ist.

Fazit

Die Ethereum News liefern ETF-Abflüsse und Roadmap-Warnungen, während Pepetos Presale $10,38 Millionen einsammelt, ohne dass eine Börse den Token je gehandelt hat. Ein ehemaliger Binance-Experte im Team, das SolidProof-Audit abgeschlossen, und der Presale-Preis auf einem Niveau, das nach dem Listing nicht zurückkommt. Das Fenster schließt sich, wenn Binance den ersten Handel öffnet, und jeder Tag im Presale bringt diesen Moment näher. Wer dann kauft, zahlt den Kurs, den der Markt setzt, nicht den, den der Presale heute noch bietet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten ETH-Nachrichten im Oktober 2026?

$1 Milliarde ETF-Abflüsse insgesamt, BlackRock's ETHA verliert $477 Millionen in einer Woche, und Buterin warnt, dass die Roadmap ohne KI bis 2040 stocken könnte. ETH handelt bei $2.491.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale?

$10,38 Millionen vor dem erwarteten Binance-Listing, gebührenfreie Swaps über sechs Blockchains, SolidProof-geprüfte Codebasis, und ein Presale-Preis, den keine Börse je gehandelt hat. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.