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Ethereum-ETFs haben im Oktober über 1 Milliarde Dollar an Abflüssen verzeichnet, und BlackRocks Flaggschiff-Fonds ETHA führt die Liste an. Der Kryptomarkt hält trotzdem bei 2,88 Billionen Dollar Gesamtkapitalisierung und zeigt keine Anzeichen eines Einbruchs. ETH notiert bei rund 2.490 Dollar, fast 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.946 Dollar. Institutionelle Anleger ziehen Kapital ab, doch der Gesamtmarkt wächst weiter. Wer nur auf große Coins setzt, wartet auf eine Erholung, die langsamer kommt als erhofft. Genau in dieser Lücke zwischen Abfluss und Stabilität entsteht die interessanteste Krypto News der Woche, denn abseits der Schlagzeilen füllt sich ein Presale mit laufenden Produkten.

Krypto News der Woche: Warum verlieren Ethereum-ETFs über 1 Milliarde Dollar?

US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten allein am 6. Oktober Abflüsse von 201,9 Millionen Dollar. BlackRocks ETHA war laut CryptoBriefing für den gesamten Betrag verantwortlich. Es war der sechste Handelstag in Folge mit Nettoabflüssen. Vom 30. September bis zum 10. Oktober überschritt die Summe laut CryptoTicker die Marke von 1 Milliarde Dollar.

ETHA hält historisch 13 Milliarden Dollar an kumulierten Nettozuflüssen und bleibt der größte Ethereum-ETF. ETH notiert am 10. Oktober bei 2.490 Dollar mit einem Wochenrückgang von 1,6 Prozent laut CoinGecko. Die Marktkapitalisierung von Ethereum liegt bei 304 Milliarden Dollar, und der Coin bleibt die zweitgrößte Kryptowährung am Markt. Bitcoin hält 57,5 Prozent Dominanz am Gesamtmarkt, während der Anteil von Ethereum auf nur noch 10,6 Prozent gesunken ist.

ETH handelt unter dem 50-Tage-EMA bei 2.500 Dollar und braucht einen Tagesschluss darüber für eine echte Trendwende laut FXStreet. Die Wallets der Großinvestoren bewegen weiter Millionen, darunter ein mit Mining-Pool-Gründer Wang Chun verknüpftes Konto, das über 5.000 ETH von Binance abzog. Das Allzeithoch liegt 50 Prozent entfernt. Selbst bei einer vollen Erholung wäre das eine Verdopplung, kein Vervielfacher. Wer nach echtem Frühphasen-Potenzial sucht, findet es nicht bei 304 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Warum taucht Pepeto in den Krypto News neben Ethereum auf?

Institutionelle Anleger ziehen Kapital aus Ethereum-ETFs ab, weil das Verhältnis von Risiko zu Rendite bei 304 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr stimmt. Pepeto löst genau dieses Problem, weil das Renditepotenzial im Presale-Stadium beginnt, nicht endet.

Pepeto ist nicht einfach ein weiterer Presale, der über künftige Produkte spricht, sondern hat alle Werkzeuge vor dem Verkaufsstart vollständig ausgeliefert. Genau deshalb stecken bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar im Smart Contract, und die Zuflüsse steigen weiter. PepetoSwap erhebt keine Handelsgebühr, während andere Plattformen bei einem Auftrag von 1.000 Dollar rund 3 Dollar einbehalten. Pepeto behält dieses Geld im Portfolio des Käufers. Die Plattform unterstützt Markt-Orders, Limit-Orders und zeitgesteuerte Käufe für maximale Kontrolle. Ein privates Relay stoppt Bots, bevor sie einen Tausch beeinflussen können.

Die Prüfung durch SolidProof ergab keine Beanstandung, weil der Auditor den gesamten Code analysiert und verifiziert hat, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. Der Gründer des ersten Pepe-Tokens hat dieses Projekt gestartet und bringt direkte Erfahrung aus dem Meme-Coin-Markt mit. Ein Entwickler mit Erfahrung bei Binance schreibt die Smart Contracts für die Plattform. Diese Fakten lösen das Vertrauensproblem, das die meisten Presale-Token scheitern lässt, bevor überhaupt ein einziger Handel stattfindet.

Die Bridge sendet Coins zwischen Ethereum, Solana und drei weiteren Blockchains in unter einer Minute, ohne Kosten. Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar liegt das Aufwärtspotenzial in einer Größenordnung, die ein Coin mit 304 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr erreichen kann. Das Listing verwandelt einen Presale-Bestand in einen handelbaren Coin, und dieser Schritt rückt näher. Wer jetzt nicht einsteigt, zahlt in der nächsten Stufe mehr für dieselbe Position.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche liefern ein klares Signal: Ethereum hält Stand, aber bei 304 Milliarden Dollar Bewertung und über 1 Milliarde Dollar ETF-Abflüssen bleibt kein Raum für die Renditen, die ein Portfolio verändern. Frühe Käufer von DOGE und SHIB haben Vermögen aufgebaut, weil sie in einer vergleichbaren Frühphase eingestiegen sind. Die Produkte von Pepeto laufen, die Zuflüsse wachsen, das Listing steht bevor. Der Presale bei diesem Preisniveau ist die Stufe, die jede spätere Position teurer macht. Wer wartet, bis der Coin gelistet ist, hat den besten Einstieg bereits verpasst. Alle Details zum aktuellen Presale-Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bewegt den Kryptomarkt im Oktober 2026?

Ethereum-ETFs verloren über 1 Milliarde Dollar an Abflüssen, angeführt von BlackRocks ETHA. Der Kryptomarkt hält bei 2,88 Billionen Dollar. ETH notiert bei 2.490 Dollar und braucht einen Schluss über 2.500 Dollar für eine Wende.

Warum beobachten Anleger Pepeto während der Ethereum-ETF-Abflüsse?

Pepeto bietet das Frühphasen-Renditepotenzial, das Ethereum bei 304 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann. Bridge, PepetoSwap und Presale laufen bereits. Alle Details zeigt die offizielle Pepeto-Website.