Bis zu 50.000 E-Lkw auf Europas Straßen: Wird das Stromnetz zum Engpass - und wo setzt Janus Electric an?

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Europas elektrische Lkw-Flotte wächst. Nach Angaben von EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas, über die EU Perspectives berichtet, sind inzwischen nahezu 40.000 batterieelektrische Lastwagen in der Europäischen Union unterwegs. Bis Ende 2026 erwartet er 45.000 bis 50.000 Fahrzeuge. Damit hätte sich ihr Bestand innerhalb von zwei Jahren ungefähr verdreifacht.

Doch mit jedem zusätzlichen Fahrzeug verändert sich die Aufgabe. Es reicht nicht, ausreichend Ladegeräte zu installieren. Der Strom muss an Logistikstandorten und entlang der Verkehrsachsen verfügbar sein, wenn die Fahrzeuge ihn benötigen. Für Anleger rückt deshalb eine Frage in den Vordergrund: Welche Lösungen können den wachsenden Energiebedarf mit dem Betrieb einer Spedition verbinden?

Eine Ladesäule ist noch kein leistungsfähiger Netzanschluss

Bei den Connecting Europe Days Ende September stand die Verbindung von Verkehrs- und Energieinfrastruktur im Mittelpunkt. Tzitzikostas warnte laut dem Bericht davor, dass Stromnetze zum nächsten begrenzenden Faktor beim Ausbau der Ladeinfrastruktur werden könnten.

Das Problem ist lokal. Ein leistungsfähiger Ladepark benötigt einen geeigneten Standort und einen entsprechend dimensionierten Netzanschluss. Treffen mehrere schwere Fahrzeuge gleichzeitig ein, steigt der Leistungsbedarf. Netzbetreiber, Infrastrukturunternehmen und Flottenkunden müssen deshalb ihre Planungen abstimmen.

Für einen Transportbetrieb bedeutet das: Die Bestellung eines Elektro-Lkw und die Bereitstellung seiner Energieversorgung sind zwei miteinander verbundene Investitionsentscheidungen. Fehlt ein passender Anschluss, hilft auch ein technisch überzeugendes Fahrzeug wenig. Umgekehrt benötigt ein teurer Ladepark genügend regelmäßig ladende Fahrzeuge, um sich wirtschaftlich zu tragen.

Brüssel will Verkehrsachsen und Stromversorgung zusammenbringen

Die Europäische Kommission versucht, diese Abstimmung über ihre Clean Transport Corridor Initiative zu beschleunigen. Gemeinsam mit Mitgliedstaaten entwickelt sie Fahrpläne für Lade- und Betankungsinfrastruktur entlang zweier europäischer Verkehrskorridore. Dabei werden ausdrücklich auch Investitionsbedarfe im Energiesektor berücksichtigt.

Die Perspektive ist weitreichend. In einer Mitteilung vom Juni 2026 rechnete die Kommission mit einem Anstieg auf nahezu 400.000 emissionsfreie Lkw bis 2030. Das ist eine Zukunftserwartung, kein bereits erreichter Fahrzeugbestand. Sie verdeutlicht jedoch, weshalb Netzinvestitionen und grenzüberschreitende Ladeangebote frühzeitig vorbereitet werden müssen.

Für die Wirtschaftlichkeit zählt dabei nicht allein die Zahl der Ladepunkte. Entscheidend sind auch Strompreise, Verfügbarkeit und die Möglichkeit, das Laden in die täglichen Abläufe einzupassen. Ein Fahrzeug, das auf Energie wartet, kann währenddessen keine Transportleistung erbringen.

Janus trennt Batterieladen und Fahrzeugbetrieb

Hier eröffnet sich ein Ansatz für Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626). Das australische Unternehmen elektrifiziert geeignete bestehende Diesel-Lkw und kombiniert die Umrüstung mit austauschbaren Batterien, Lade- und Wechselstationen sowie Flottensoftware.

Nach Unternehmensangaben dauert ein Batteriewechsel etwa vier Minuten. Anschließend fährt der Lkw mit einer geladenen Batterie weiter, während die entnommene Einheit separat aufgeladen wird. Fahrzeugbetrieb und Ladevorgang müssen dadurch nicht zur gleichen Zeit am gleichen Fahrzeug stattfinden.

Für planbare Transportaufgaben könnte diese Trennung betriebliche Flexibilität schaffen. Janus beschreibt in seiner August-Präsentation beispielsweise das Laden entnommener Batterien außerhalb von Spitzenzeiten. Ob dies wirtschaftlich vorteilhaft ist, hängt vom Stromtarif, den Fahrplänen, der Stationsauslastung und dem benötigten Batteriebestand ab. Auch direktes Laden ist bei passenden Einsatzprofilen möglich.

Flexibilität ersetzt keine Infrastruktur

Batteriewechsel beseitigt allerdings weder den Energiebedarf noch die Notwendigkeit eines Netzanschlusses. Eine Station braucht genügend Ladeleistung und ausreichend geladene Batterien für die erwarteten Fahrzeugbewegungen. Werden zusätzliche Batterien vorgehalten, bindet das Kapital.

Der mögliche Vorteil liegt deshalb in der zeitlichen Organisation. Bei geeigneten Betriebsabläufen kann das Laden über längere Zeiträume verteilt werden, während die Fahrzeuge weiterarbeiten. Für andere Flotten kann gewöhnliches Depotladen während ohnehin vorgesehener Standzeiten sinnvoller sein. Welche Variante überzeugt, entscheidet die konkrete Transportaufgabe.

Janus hat praktische Nutzung nachgewiesen. In seiner Präsentation vom August 2026 meldete das Unternehmen 28 umgerüstete Lkw im Betrieb, mehr als 750.000 elektrisch gefahrene Kilometer und über 4.000 Batteriewechsel. Die nächste Entwicklungsphase muss zeigen, ob sich diese Erfahrungen auf größere Kundenflotten übertragen lassen. Die europäische Netzdebatte liefert dafür Marktcontext, aber keinen europäischen Auftrag.

Fazit

Europas wachsender Bestand elektrischer Lastwagen verändert den Blick auf die Verkehrswende. Während mehr Fahrzeuge auf die Straße kommen, wird die Bereitstellung ihrer Energie zu einer eigenen Investitionsaufgabe. Netzanschlüsse, Ladeplanung und wirtschaftlich genutzte Standorte müssen mit dem Fahrzeugbestand wachsen. Gerade für Speditionen zählt, ob diese Infrastruktur zuverlässige Transportleistungen ermöglicht.

Janus verbindet die Elektrifizierung geeigneter vorhandener Lkw mit Batteriewechsel und direkter Lademöglichkeit. Das könnte bei planbaren, intensiv genutzten Fahrzeugen helfen, Ladezeiten und Betrieb besser aufeinander abzustimmen. Die bisherigen Einsatzdaten schaffen eine praktische Grundlage, garantieren aber noch keine Wirtschaftlichkeit im größeren Maßstab. Anleger sollten auf ausgelieferte Fahrzeuge, Stationsauslastung, Betriebskosten und den Kapitalbedarf für zusätzliche Batterien achten. Zudem muss Janus seine nordamerikanischen Aufträge unter den jeweiligen Bedingungen umsetzen. Der entscheidende Maßstab bleibt, ob die zeitliche Flexibilität beim Laden einen belastbaren wirtschaftlichen Vorteil für Kunden schafft.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.linkedin.com/pulse/what-chinese-electric-truck-makers-brought-hannover-43000-van-andel-9vqyf/

https://www.freightwaves.com/news/daimler-truck-scale-electric-trucks-europe

https://euperspectives.eu/2026/09/europes-electric-truck-boom-runs-into-a-charging-problem/

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Land: Australien

ISIN: AU0000395626

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