1,28 Mio. Unzen Reserve, 87% Umwandlung: Wie Tesoro Gold aus einem Fund einen Minenplan formt

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Zwischen einer Goldentdeckung und einer möglichen Mine liegt ein entscheidender Unterschied: Eine Ressource beschreibt zunächst, wie viel Gold nach geologischen Erkenntnissen vorhanden sein könnte. Eine Reserve geht erheblich weiter. Sie berücksichtigt bereits technische, wirtschaftliche und bergbauliche Faktoren und bezeichnet den Teil der Lagerstätte, der unter festgelegten Annahmen wirtschaftlich abgebaut werden kann. Tesoro Gold hat bei Ternera nun 1,28 Mio. Unzen in eine erste Erzreserve überführt. Besonders auffällig ist die Umwandlungsquote von rund 87% der gemessenen und angezeigten Ressourcen.

Von 1,82 auf 1,93 Mio. Unzen

Noch im Juli 2026 wies Tesoro für Ternera eine Mineralressource von 1,82 Mio. Unzen aus. Die im August veröffentlichte Aktualisierung erhöhte die globale Ressource des Projekts auf 1,93 Mio. Unzen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,07 Gramm je Tonne. Darin enthalten waren 1,47 Mio. Unzen in den höherwertigen Kategorien "Measured" und "Indicated".

Diese Kategorien spielen für die weitere Entwicklung eine zentrale Rolle. Ihre geologische Datengrundlage ist belastbarer als bei lediglich abgeleiteten Ressourcen. Dennoch werden auch gemessene und angezeigte Unzen nicht automatisch zu Reserven. Erst ein wirtschaftlicher Minenplan entscheidet, welcher Teil unter Berücksichtigung von Abbau, Verarbeitung, Kosten, Infrastruktur und Goldpreis tatsächlich förderbar erscheint.

87% schaffen es in die erste Reserve

Tesoro Gold Limited (ISIN AU0000077208) überführte rund 87% der 1,47 Mio. gemessenen und angezeigten Unzen in die erste Erzreserve. Sie umfasst 42,8 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,93 Gramm je Tonne. Daraus ergeben sich 1,28 Mio. enthaltene Unzen Gold. Abgeleitete Ressourcen flossen nicht in die Reserve ein.

Die hohe Umwandlungsquote deutet darauf hin, dass große Teile der besser abgesicherten Ressource in den aktuellen Tagebauplan integriert werden konnten. Die Reserve liegt vollständig innerhalb eines einzigen Tagebaus. Das vereinfacht das vorgesehene Betriebskonzept gegenüber Projekten, die mehrere räumlich getrennte Gruben, Untertagebereiche oder verschiedene Aufbereitungsverfahren miteinander kombinieren müssen.

Die Reserve wurde innerhalb einer Grubenhülle optimiert, die einen Goldpreis von 3.000 US-Dollar je Unze verwendet. Damit liegt diese Annahme rund 27% unter dem Goldpreis von etwa 4.129 US-Dollar Anfang Oktober. Der Abstand liefert einen gewissen wirtschaftlichen Puffer, darf aber nicht mit einer Gewinnmarge gleichgesetzt werden. Von den Erlösen müssen unter anderem Abbau, Verarbeitung, Verwaltung, Investitionen, Steuern und Finanzierung bezahlt werden.

1,28 Mio. enthaltene Unzen sind nicht 1,28 Mio. verkaufte Unzen

Ein wichtiger Unterschied besteht zwischen dem Gold im Gestein und der später tatsächlich gewonnenen Menge. Tesoro nennt 1,28 Mio. enthaltene Reserveunzen, erwartet nach metallurgischen Verlusten jedoch rund 1,19 Mio. Unzen Gold aus dem derzeitigen Minenplan. Die geplante Gewinnungsrate liegt bei ungefähr 95%.

Die Verarbeitung soll in einer konventionellen CIP-Anlage mit einer Kapazität von 3 Mio. Tonnen pro Jahr erfolgen. Daraus ergibt sich eine anfängliche Betriebsdauer von 13 Jahren. Im eingeschwungenen Betrieb plant Tesoro eine Jahresproduktion von mehr als 110.000 Unzen. Während der ersten neun Jahre soll der verarbeitete Goldgehalt durchschnittlich 1,16 Gramm je Tonne erreichen und damit deutlich über dem Reservendurchschnitt von 0,93 Gramm liegen.

Diese zeitliche Abfolge ist wichtig. Werden höhergradige Bereiche früh abgebaut, kann die Mine in ihren ersten Jahren mehr Gold je verarbeiteter Tonne gewinnen. Das stärkt potenziell den anfänglichen Cashflow und kann die Rückzahlung des für den Bau eingesetzten Kapitals beschleunigen.

Die Reserve macht noch keine fertige Mine

Die erste Reserve ist ein bedeutender Entwicklungsschritt, aber keine Bauentscheidung. Tesoro arbeitet weiterhin an der definitiven Machbarkeitsstudie, die bis zum Ende des Jahres 2026 abgeschlossen werden soll. Dabei müssen unter anderem Abbauplanung, Anlagenbau, Wasser- und Stromversorgung, Rückstandsmanagement sowie Kapital- und Betriebskosten weiter präzisiert werden.

Das Unternehmen hat bereits GR Engineering Services mit der Prozessplanung, Knight Piésold mit der Planung einer trocken gestapelten Rückstandslagerung und BurnVoir mit der Entwicklung der Finanzierungsstruktur beauftragt. Zudem reichte Tesoro eine Anfrage für einen Netzanschluss mit 21 Megawatt Leistung ein. Parallel laufen Genehmigungsarbeiten und Umweltstudien.

Warum die 87% besonders relevant sind

Ressourcenwachstum erzeugt Aufmerksamkeit, doch erst eine Reserve verbindet die Geologie mit einem konkreten wirtschaftlichen Abbaukonzept. Tesoro hat nicht nur die Ressource auf 1,93 Mio. Unzen erweitert, sondern einen großen Anteil der höher eingestuften Unzen in einen 13-jährigen Minenplan überführt.

Die 87% sagen deshalb mehr aus als eine weitere Erhöhung der Gesamtressource. Sie zeigen, wie viel der geologisch besser abgesicherten Basis den bisherigen technischen und wirtschaftlichen Prüfungen standgehalten hat. Der nächste Schritt ist nun ungleich anspruchsvoller: Tesoro muss aus dem Minenplan ein finanziertes, genehmigtes und gebautes Projekt machen. Die 1,28 Mio. Reserveunzen schaffen dafür eine belastbarere Grundlage als eine Ressourcenschätzung allein.

Quellen:

https://tesorogold.com.au/

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/

https://www.marketindex.com.au/asx/tso/announcements/maiden-128moz-ore-reserve-at-ternera-title-correction-6A1344344

https://investorhub.tesorogold.com.au/announcements/7610363

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Tesoro Gold

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ISIN:??AU0000077208

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Enthaltene Werte: AU0000077208