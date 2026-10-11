Am Donnerstag kletterte die Apple-Aktie fast auf ein neues Allzeithoch, doch am Freitag war der iPhone-Hersteller eines der Schlusslichter im Dow Jones-Index. Was drückte zum Wochenschluss auf die Stimmung und müssen sich Anleger auf weitere Kursverluste einstellen? Reduzierte Komponentenbestellungen Auslöser des Kursverlustes der Apple-Aktie am Freitag waren Medienberichte, denen zufolge der Technologiekonzern die Komponentenbestellungen für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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