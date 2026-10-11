Unterföhring (ots) -11. Oktober 2026. Bringen die Wolter-Zwillinge Andrea Kiewel zum Schwitzen? Beendet GNTM-Vierte Betty Taube mit DTM-Champion Timo Scheider vorzeitig das Jenke-Experiment "Catch Us"? Und vergeht Chris Tall das Lachen, weil Alina Merkau und Matthias Killing ihm gefährlich nahekommen? Als Hunter-Duos starten sie ebenso wie die Reality-Stars Cecilia Asoro und Serkan Yavuz, das Influencer-Paar Maren und Tobias Wolf und die Creator-Freunde Rick Azas und Alex Freerun nächsten Sonntag eine fünftägige Jagd durch Europa auf ihre Targets Andrea Kiewel, Chris Tall und Jenke und Jánik von Wilmsdorff. Im Rücken haben sie eine gigantische Social-Media-Community, die sie auf ihren Social-Kanälen mit Hinweisen zum Aufenthaltsort der Targets versorgen. ProSieben zeigt "Catch Us. Die Jagd durch Europa" als dreitägiges Prime-Time-Event am 10., 11. und 12. November 2026.Diese Hunter-Duos sind bei "Catch Us. Die Jagd durch Europa" dabeiYouTube-Zwillinge Benni und Dennis Wolter (beide 35)Benni und Dennis Wolter sind Zwillingsbrüder, Moderationskollegen und Geschäftspartner. Ihr Netzwerk aus Creators und Prominenten sowie ihre beachtliche Social-Media Community dürften ihnen bei "Catch Us" eine große Hilfe sein. Allerdings haben die beiden auch einen entscheidenden Nachteil: Ohne Führerschein sind sie in ihrer Mobilität stark eingeschränkt.Team FFS Alina Merkau (40) und Matthias Killing (47)Das Moderationsduo aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bringt langjährige gemeinsame Live-TV-Erfahrung mit. Ein echter Joker, wenn es darum geht, aus Gesprächen Informationen zu erhalten und zu filtern. Neben ihren eigenen Followern vertrauen sie auf die Unterstützung der FFS-Community.Motorsport-Enthusiasten Betty Taube (31) und Timo Scheider (47)Die GNTM-Vierte, Rennfahrerin und Kunstflugpilotin Betty Taube und DTM-Champion Timo Scheider verbindet die Liebe zum Motorsport und eine langjährige Freundschaft. Wenn es darum geht, schnell von A nach B zu kommen, sollte das den beiden einen Vorteil verschaffen. Auf der Jagd zählen sie auf die Unterstützung durch die Lifestyle- und Motorsport-Community.Reality-Stars Cecilia Asoro (30) und Serkan Yavuz (33)Die Reality-Stars kennen aus zahlreichen gemeinsamen Formaten die Stärken und Trigger des jeweils anderen bestens. Im Lauf der Jahre wurden aus Rivalen echte Freunde. Als Wettkampftypen wollen Serkan und Cecilia mit Unterstützung ihrer Fan-Community aus der Reality-Bubble punkten.Influencer-Ehepaar Maren (34) und Tobias Wolf (35)Maren und Tobias sind seit 2012 zusammen, seit 2013 ein Creator-Team und seit 2017 verheiratet. Paarintuition und Tobias' Erfahrung mit einem 5.000 Kilometer langen Roadtrip durch zehn europäische Länder sollen ihnen helfen, genauso wie ihre treue Community.Creator-Freunde Rick Azas (32) und Alex Freerun (27)Die besten Freunde und früheren WG-Partner bringen als Performer und Freerunner die nötige Fitness mit in den Wettkampf. Mit AirTag-Jagden in Berlin und Bali haben sie bereits Erfahrung - jetzt zählt es, diese bei "Catch Us" auszuspielen. Die Community-Power der beiden Creator ist gigantisch: Zusammen schaffen sie es auf mehr als sieben Millionen Follower (brutto).So funktioniert "Catch Us. Die Jagd durch Europa"Mit einer Stunde Vorsprung vor den sechs Hunter-Duos starten Andrea Kiewel, Chris Tall sowie Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik in einer Woche ihre Flucht in drei europäische Großstädte. Ab dann gilt es, fünf Tage lang nicht von den Huntern und ihrer Community gecatcht zu werden. Währenddessen müssen sie Aufgaben erfüllen, die sie aus ihrer Deckung in die Öffentlichkeit locken. Während der gesamten Jagdphase tragen sie rot-weiße Ringelshirts. Auf Social unter @catchus.de, direkt auf den Kanälen der Hunter oder in der Joyn-App können alle Teil der Jagd werden und Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Tickets für die Auftaktshow mit Gamemaster Steven Gätjen am 17. Oktober gibt es hier (https://myshow.de/formats/catch-us).Das Format basiert auf der niederländischen Sendung "Waar De F*ck Is Stuk?" (international: "Catch Us If You Can"). Es wurde von der RTL Creative Unit und Signal.Stream in Zusammenarbeit mit Talpa Studios' StukTV entwickelt. Talpa Studios vertreibt und lizenziert die internationalen Formatrechte. Die deutsche Version produziert Redseven Entertainment."Catch Us. Die Jagd durch Europa" - am 10. November direkt im Anschluss an "TV total" sowie am 11. und 12. November jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6368694