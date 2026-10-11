Alphabet bringt mit Gemini Enterprise einen neuen KI-Agenten für den Arbeitsalltag auf den Markt. Fast gleichzeitig erhöhte Tigress Financial das Kursziel von 415 auf 485 US$. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 351,66 US$ verspricht das fast 38% Potenzial. Das operative Wachstum liefert durchaus Argumente für Optimismus - bei der Bewertung sollten Anleger allerdings genauer hinsehen. Gemini greift Microsoft direkt an Der neue Gemini-Agent kann Fragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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