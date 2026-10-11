Die Novo Nordisk-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch mehr als 70% verloren. Während Citi das Kursziel nun auf 296 Dänische Kronen senkt, arbeitet der Pharmakonzern an einem gewaltigen Kapazitätssprung: Bis 2030 sollen zehnmal mehr Menschen mit oralen Abnehmpräparaten versorgt werden können. Genau dieser Plan könnte die entscheidende Grundlage für den Turnaround bilden. Die Pille verändert den Wettbewerb Novo Nordisk will die Produktionskapazitäten für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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