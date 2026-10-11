Die Rheinmetall-Aktie hat keine schöne Zeit hinter sich, denn es geht beständig bergab. Aktuell notiert sie bei 939,10 €. Aber ist die Talsohle jetzt endlich erreicht und es geht wieder bergauf, zunächst zumindest auf 1.000 €? Weiter auf Wachstumskurs Seit dem 23. September hat die Rheinmetall-Aktie keine vierstelligen Kurse mehr gesehen. Sie rutschte vielmehr immer weiter ab, praktisch ohne größere Gegenwehr. Für Anleger, die mit diesem Titel über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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