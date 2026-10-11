DAX: Seitwärts! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 42 - 2026)

Die DAX Prognose für die neue Handelswoche deutet nach einer verhaltenen Vorwoche auf eine vorerst seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Tendenz hin. Der DAX schloss bei 25.190 Punkten - belastet von überraschend schwachen Exportdaten (-0,8 - jedoch gestützt von einer stabilen Haltezone an der SMA200 sowie dem 23,6 - Fibonacci-Retracement.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Erwartete DAX Tendenz (KW 42): Übergeordnet seitwärts - minimal aufwärts mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für das Bullen-Szenario und 45 % für das Bären-Szenario.

Zentrale Richtungsentscheidung: Ein bestätigter Tagesschlusskurs über der SMA20 (25.381 Punkte) hellt das Chartbild nachhaltig auf. Ein Fall unter die SMA200 (24.849 Punkte) droht hingegen Abwärtsdruck bis 24.600 Punkte auszulösen.

Makroökonomischer Druck: Der zweite Rückgang der deutschen Ausfuhren in Folge (-0,8 - im August) dämpft das Momentum, während ein positives China-Geschäft (+4,7 - Schlimmeres verhinderte.

Handelsspanne der Vorwoche: Der DAX verzeichnete eine verengte Range von 849 Punkten (Wochenhoch bei über 25.500 Punkten, Schlusstand bei 25.190 Punkten).

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